56.000 personas se reunieron en La Fica

Tres años. Tres ediciones. Tres sold out. WARM UP Estrella de Levante se despidió anoche de La Fica con lleno absoluto dos noches seguidas, congregando a 56.000 personas entre viernes y sábado en el recinto principal de conciertos, que ha aumentado este año su aforo en cerca de 2.000 personas diarias.

En esta segunda y última jornada en el recinto murciano, el sonido folk de Alondra Bentley dio la bienvenida a los primeros festivaleros desde el Escenario Warm, que tan solo una hora después acogía el concierto de La M.O.D.A., uno de los más multitudinarios del día gracias a un público entregado que coreó incansable temas como '1932' o 'Vasos Vacíos'.

Tras ellos, la fiesta siguió con el contagioso y sensual ritmo de Novedades Carminha, los hits rompepistas de 'La Gran Esfera' de La Casa Azul y los himnos generacionales de Miss Caffeina.

Al caer el sol, Teenage Fanclub inauguraba el Escenario Estrella de Levante ante una fiel masa de seguidores que esperaba desde primera hora a los de Escocia. Como no podía ser de otra forma, el directo de Noel Gallagher's High Flying Birds arrasaba con temas como 'If I Had a Gun' o la versión del clásico de los Beatles 'All You Need Is Love', y revisitando canciones emblemáticas de Oasis como 'Don't Look Back in Anger' o 'Wonderwall'.

De los más esperados fue también el concierto de Vetusta Morla, demostrando una vez más, desde la inicial 'Deséame suerte' hasta la final 'Los días raros', que son los indiscutibles reyes del pop independiente en castellano.

El Escenario Up fue el lugar de encuentro para las propuestas más eclécticas. Los murcianos Crudo Pimento pusieron al público a sus pies con su particular don para convertir el objeto más inesperado en un perfecto instrumento musical. El adictivo sonido de Cariño fue otro de los protagonistas, conquistando a los asistentes con su burbujeante y explosivo punk-pop, mientras que la extravagante y siempre sorprendente puesta en escena de Putochinomaricón fue la encargada de cerrar la noche por todo lo alto.

Hubo espacio también (y mucho) para la electrónica en esta segunda jornada: por el Dancefloor pasaron la propuesta electrofolk de Baiuca y el trap de Catnapp, mientras que Tama Sumo y Sau Poler destacaron en Esc_, el espacio para la electrónica de club dentro del recinto.

Pero WARM UP Estrella de Levante va más allá de los conciertos de La Fica. El festival ha llevado la cultura por toda la Región de la mano de Somos Murcia, su programación gratuita en diferentes espacios públicos, que este año ha sorprendido con Secret Shows Estrella de Levante protagonizados por bandas como Carolina Durante, Mucho, Ángel Stanich o La Habitación Roja, entre otros.

Tras los últimos conciertos en las plazas de este mediodía, con artistas como la Plata o Alexanderplatz, la próxima cita con el primer gran festival del año será los días 1 y 2 de mayo de 2020.