Marcus Miller, Maceo Parker y The Waterboys cierran filas en torno al Parque Almansa

Suena música jazz en la Sala Revólver; no es lo habitual allí, entienden sus parroquianos habituales, pero tampoco es verla abierta a esas horas de la mañana. Sea como fuera, una vez dentro nadie habría imaginado que aún faltaban incluso algunas horas para el mediodía: ambiente de pub, luz tenue y, sobre el menudo escenario, un cuarteto a punto de actuar. José Miguel Luengo, alcalde de San Javier; David Martínez, concejal de Cultura, y Marta López-Briones, directora general del ICA (Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia) hicieron de escuderos de lujo para el gran frontman de la 'banda': Alberto Nieto, director del Festival de Jazz de San Javier, que, tras anunciar hace un mes los primeros nombres de la que será la vigesimo segunda edición de esta ansiada cita –con, entre otros, «el cabeza número uno del festival»: Chick Corea–, desveló, en un alarde de técnica teórica, el resto del cartel.

Figuras de la talla de Marcus Miller, Maceo Parker, Cory Henry, Bill Evans y Miles Sanko –la enumeración podría continuar hasta llegar a los 28 músicos o grupos– pisarán las tablas del Parque Almansa entre el 28 de junio y el 27 de julio, convirtiendo a San Javier, con la ayuda del Festival de Teatro, Música y Danza de la localidad, en «el centro más importante de la cultura en España» durante el periodo estival, según el propio Nieto; idea, por supuesto, refrendada por Luego, quien se apuró además en recordar que el de la localidad ribereña es, junto con los de San Sebastián y Vitoria, uno de los tres festivales de jazz de referencia en nuestro país.

El avance señalado ya presentó un nivel exquisito: además de Corea, Ron Carter –«el contrabajista vivo más importante del mundo» y premio este año del festival–, el laureado baterista Steve Gadd y el pianista danés Niels Lan Doky, junto a otras estrellas del jazz y el soul mundial como Jazzmeia Horn, Karen Souza, Andrea Motis, Anna Luna, Tony Desare, Roberta Gambarini y Fabrizio Bosso, el amalagueño Zenet y la Kennedy Admistration, acogieron ayer a un buen puñado de nuevos nombres con los que cerrar la convocatoria de 2019. Destaca especialmente –como ya se ha mencionado– el bajista Marcus Miller, uno de los músicos más influyentes del planeta, que volverá a San Javier el 19 de julio acompañado por su banda habitual para presentar un nuevo álbum, Laid Black, nominado a un premio Grammy como Mejor Álbum Contemporáneo Instrumental, recordó Nieto. La cantante italiana Roberta Gambarini y su compatriota Fabrizio Bosso abrirán esa noche con su homenaje al legendario trompetista Roy Hargrove, fallecido en noviembre.

Por supuesto, otro de los nombres que sobresalen en el cartel es el de Maceo Parker, leyenda viva del funk y del soul jazz que, tras visitar el Parque Almansa en 2003, era una de las espinitas que la organización tenía clavada desde hace algún tiempo y que, este año, si no hay ningún problema de última hora –el cantante y saxofonista británico iba a actuar en la última edición del Jazz San Javier pero canceló su gira por España pocas semanas antes de aparecer por la Región–, podrán finalmente arrancar. La fecha elegida es el viernes 26 de julio y vendrá, además, junto a la que está considerada como «la mejor banda de funk del mundo»; formación que levantó tras actuar para James Brown y Parliament Funkadelic. Lan Doky será el encargado de levantar el telón ese día.

Por otro lado, Nieto reconoció que todos los años le gusta incluir un concierto de rock en el cartel, y esta vez el director del festival se trae hasta San Javier a unos titanes: The Waterboys, con cuarenta años de historia y referentes mundiales del folk y del rock & roll, visitarán el festival por primera vez con la gira de presentación de su nuevo álbum, Where the action is, que se publica el 24 de mayo. Será, además, en la jornada inaugural, el 28 de junio, tras la actuación del cartagenero Fernando Rubio, el que fuera guitarrista de la legendaria banda Ferroblues –con la que ya pasó por el Festival–, y que vuelve ahora con nueva banda, The Inner Demons, y su último trabajo Cheap chinese guitar, para completar una noche rebosante de sonidos de raíz estadounidense.

En cuanto a las producciones propias del festival –potenciadas, más si cabe, esta edición–, el Jazz de San Javier ha conseguido reunir en un concierto único a la popular soprano francesa Natalie Dessay, gran amiga y colaboradora del gran Michael Legrand –fallecido el pasado mes de enero–, al que se le rendirá homenaje en el Parque Almansa con la ayuda de algunos de los músicos habituales del maestro francés, liderados por su contrabajista y amigo Pierre Boussaguet. Juntos ofrecerán un concierto homenaje con los éxitos más conocidos compuestos por Legrand el 27 de julio en la clausura del festival; cita que, según confesó Nieto, solo es posible gracias a la intensa colaboración de Dessay: «Solo traerla a ella nos hubiera costado la mitad del presupuesto del festival, pero, cuando le hablamos de este proyecto le hizo tanta ilusión que..., bueno, va a venir por un caché que, desde luego, no es el suyo». Esa noche, por cierto, la abrirá otro murciano, Santi Campillo, que volverá a subirse al escenario sanjavierino, codo con codo, junto al norteamericano Buddy Whittington, con un nuevo y exclusivo repertorio que servirá de homenaje a leyendas del blues de Texas como Freddie King, Albert King y ZZ Top.

El soul estará muy presente en Jazz San Javier con Miles Sanko, una de las figuras más representativas del género en Europa, que presentará en primicia algunos de los temas de su nuevo álbum, que no verá la luz hasta finales de 2019. En la segunda parte del concierto, el cantante británico contará, como artista invitada, con una de las mejores vocalistas del soul inglés, Vanessa Haynes, líder de la prestigiosa banda Incognito. Será el miércoles 17 de julio, en una sesión doble que iniciará el baterista estadounidense Jamison Ross.

Otra de las sorpresas desveladas por el director del festival es el regreso del saxofonista Bill Evans, una de las presencias más aclamadas en el Jazz San Javier, que ha visitado con distintas formaciones y al que regresa para presentar a su nueva banda, The Spy Killers, en una nueva etapa en la que la leyenda mundial del saxofón y el jazz fusión se descubre como cantante. La texana Jazzmeia Horn, considerada por la crítica como la mejor cantante joven de jazz de la última década, completará otra noche redonda el domingo 14 de julio.

Otro norteamericano, el organista, pianista y cantante neoyorquino, Cory Henry, junto a sus 'Funk Apostles', llenará el auditorio sanjavierino de soul, funk y gospel el 13 de julio. Antes, ese mismo mía, el regreso del pianista suizo Thierry Lang reivindicará el jazz europeo sobre el icónico escenario del festival; lo hará, además, con un proyecto especial con el cantante belga David Linx –el mejor del viejo continente para Nieto– y el saxofonista francés Sylvain Beuf.

Como ha quedado claro en párrafos anteriores, una edición más, elJazz San Javier tampoco es ajeno al jazz made in Spain. Así, además de los citados, también regresa para esta edición número veintidós el saxofonista, cantaor y compositor gaditano Antonio Lizana, de carrera fulgurante y exitosa en el jazz flamenco. Actuará el 12 de julio al frente de un sexteto de grandes músicos con La Mari de Chambao como artista invitada. También tendrá sello español la BVR Flamenco Big Band, una superbanda de 20 músicos liderada por el saxofonista hispano-holandés Bernard Van Rossum, que contará con invitados de excepción como el cantaor David de Jacoba, el genial armonicista Antonio Serrano, el guitarrista flamenco Ricardo Moreno y la bailaora mexicana Karen Lugo. Lizana estará precedido por la Kennedy Administration, mientras que Van Rossum, que actuará el 6 de julio, dará paso al cuarteto de Tony Desare.

Otro español, el gallego Víctor Aneiros, uno de los mejores guitarristas de blues de España, encabeza otra producción propia del festival junto a la estrella del bluesrock estadounidense Larry McCray y el bluesman español afincado en Nueva York Alex Zayas. Aneiros presentará en la explanada de Barnuevo (23 de julio) su último y reciente álbum, Un extraño en la multitud, en una primera parte del concierto que continuará con McCray destilando una colección de clásicos del rock sureño que ha reunido en su disco The Gibson Sessions. Será el martes 23.

El swing en esta edición tendrá sello murciano con los Zoot Suiters, que llevarán su enérgico repertorio de grandes clásicos del swing y el lindy hop de los años treinta y cuarenta al puerto Tomás Maestre, en La Manga del Mar Menor, en otro de los conciertos gratuitos del Festival (24 de julio). El último de entrada libre será el de Anna Luna, en Plaza de España de San Javier el 29 de junio, aunque esta edición también habrá una marching band, con la Dixieland Train recorriendo calles y plazas de Santiago de la Ribera y San Javier.

Los abonos y entradas para los conciertos se podrán a la venta lunes en la oficina del festival –en los bajos del Ayuntamiento– y en www.festivalessanjavier.com. El precio del abono es de 120 euros e incluye once noches; en esta ocasión, solo excluye la del 28 de junio, con Fernando Rubio y The Waterboys (40 euros), y la del 25 de julio, con Chick Corea (35 euros). El resto de los conciertos costarán entre 15 y 25 euros.