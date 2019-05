Marcos Salvador Romera: Pirueta Geométrica

Después de la gran exposición de Marcos S. Romera en el Palacio del Almudí, el artista camina y se hace su pintura al andar. No pasa nada si la frase nos retoma a Machado; el poeta duerme en sus obras completas en la mesilla de noche del autor. He escrito muchísimo del pintor, estoy –creo– en el alba de su vocación pictórica; creo que yo era más consciente de sus posibilidades que él mismo; ocurrió con otros de su generación. Perdónenme la inmodestia. Por ello, sin releerme, no me resulta difícil volver sobre su obra y autenticidad; tal vez me reitere, pero será parte de un sentimiento de aprecio que tengo por sus capacidades creativas. Le he llamado muchas cosas, desde mago a genio, pasando por titiritero del arte, y he dicho que en ocasiones ha sido «el mayor espectáculo del mundo», atendiendo a sus necesidades circenses vitales, totalmente compatibles con su pintura. Marcos es de difícil definición porque no hay adjetivo que le cuadre y resuma todo lo que le lleva y le trae en su magín privilegiado. Ahora, en esta ocasión, que viene a posicionarse en el caballete, por formato y tendencia, le podría calificar de 'arquitecto': conozco su capacidad –les enseñaría sus collages– en la composición de espacios que podrían ser habitados por enanos y gigantes; por diosas y demonios. Su poderío poético es obvio en sus actividades lúdicas paralelas; en su alegría y sencillez contagiosa, aunque disponga, como ocurre, de un cerebro intachable y complicadísimo.

Vamos a la exposición que actualmente cuelga en la Galería de moda en Murcia, en Arquitectura de Barrio. Una treintena de obras limpísimas de concepto; geométricas para espacios sublimes. El pintor cada vez busca soportes de mayor calidad y sus esencias preparatorias se hacen más complejas y puras: el acrílico muy acuoso o una gran mancha de paletina sobre un panel que absorbe y deja diáfano de causa a este virtuoso del grafismo. Compone a la perfección y en equilibrio insobornable, pecador (nunca se lo había llamado) sin mácula de arrepentimiento; quiero decir, ausente de dudas y decepciones cromáticas, de rectificaciones impensables..., todo es inmaculado y puro. Elegante hasta gritar: «¡No puedo más!». La recta es recta, la dispersión de tangentes ocupan un espacio tridimensional que recuerda el constructivismo y, a su vez, a la descomposición de la forma. A veces es un milagro parcelario de la superficie de la obra; parece un juego lo que nunca lo es; el estúpido podría llamarle naif. Esta obra está realizada con la paz interior y exterior que goza desde hace tiempo, desde que sopló cenizas al viento y estas volaron por el espacio hacia las estrellas de sus universos de noche. Hacía las bóvedas que también ejecuta en formatos circulares; tres concretamente se cuelgan. Nos tenemos afirmado conjuntamente que el arte es una cuestión científica; queremos decir con esto que descubrimos el delito a la primera visión. Por la misma razón y acomodo de la retina, se nos reafirma el ojo ante la mejor aventura creativa.

Cuando esta exposición llega a mi piel, mi alma anda declinada de aliento y aturdida de desaliento; en la prejubilación del abandono de los menesteres y me aprovecho de este color invasivo para la recuperación de mi espíritu. Esto es casi una confesión que poco importará al lector, pero que le ayudará a comprender la positiva vitalidad de la obra de Marcos Salvador Romera, sabio agricultor de placeres. Y cómo se convierte con un dibujo, con una superficie llena de puntitos, en un analgésico para la tristeza interior del ser humano. La mía, sin ir más lejos.

De paciencia infinita ante lo que pinta, amanece y atardece sin pausa. Es una permanente descarga sobre el lino o sobre el papel de la mejor grama, la que va sumando piezas de su mano y talento. Cuidadísimas al borde de lo imposible; es de imposible imitación por desaliento inmediato en quién intente suplantarlo. Es único de la sección única. Belleza plástica y geométrica; poesía encadenada entre líneas y figuraciones soñadas; el mundo convertido en hermosura, a años luz de toda basura circundante. Irremplazable en su existencia, es un alivio hasta para la palabra. Le ha presentado, literariamente para la exposición, el maestro Vicente Martínez Gadea; no he querido leerlo antes de escribir estas líneas, voy a ver si coincidimos.

Marcos Salvador Romera. 'Arquitectura poética'

ARQUITECTURA DE BARRIO. MURCIA

Hasta el 31 de mayo