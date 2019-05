Arranca el WARM Up

Por mucho que las actividades paralelas y los 'Secret Shows' de los Molinos del Río hayan ido poniendo música al Warm Up, Murcia, y alrededores –no olvidemos que, según los datos que maneja la organización, cerca del 70% del público viene de fuera de la Región–, tenía ganas de festival. Pero festival de verdad. No nos engañemos: si no hay un horario con solapamientos y jornadas maratonianas entre macroescenarios al aire libre como que no es lo mismo; que sí, que está bien –genial, de hecho–, pero no fue hasta las seis de la tarde de ayer, con la apertura de puertas en La Fica, cuando esta tercera edición del festival patrocinado por Estrella de Levante reventó de verdad.

Solo había que darse una vuelta por Murcia algunas horas antes del festival: mochileros deambulando por los alrededores del recinto ferial, algunos por La Flota –donde se ha establecido el camping oficial del festival–, terrazas llenas de jóvenes con aire indie... La ciudad lució veraniega para acoger a los visitantes durante el día y, por la noche, comenzó a chispear, aunque la lluvia respetó a las más de 25.000 personas que llenaron La Fica. Como es habitual, las primeras horas fueron algo menos recurridas, aunque Javier Mena y el murciano Marcelo Criminal calentaron motores desde los escenarios 'Warm' y 'Up'. Hubo que esperar, no obstante, hasta las ocho menos cuarto para encontrar la primera gran asistencia a una actuación: la de Zahara, que hizo bailar a un buen puñado de warmers con su pop espacial y carismática presencia.

Los murcianos Claim fueron otros de los destacados en estas primeras horas del cartel, pero pocos anoche pudieron hacerle sombra a Amaia Romero. La ganadora de Operación Triunfo 2017 escogió Murcia para presentar parte del que será su primer disco, incluido el single El relámpago, estrenado con éxito escasas horas antes de la actuación. Y la navarra no defraudó, encandilando con su voz a los miles de festivaleros reunidos en torno al escenario principal de La Fica. El Warm Up ya estaba en marcha.

La noche continuó con Carolina Durante –uno de los directos más enérgicos de la jornada– y los escoceses The Jesus and Mary Chain, uno de los 'cabeza' de este año. Y, con el recinto a reventar, llegó el turno de Second y los norirlandeses Two Door Cinema Club. Al cierre de esta edición, todavía restaban por actuar algunos de los nombres destacados de esta edición como Roosevelt y The Sound of Arrows.

Noel Gallagher apadrina la jornada de este sábado

El evento principal del Warm Up 2019 –a saber, los conciertos de La Fica– comenzó ayer con fuerza de la mano de Amaia, The Jesus and Mary Chain y Two Door Cinema Club, además de otros destacados como Zahara, Carolina Durante y los murcianos Second. Sin embargo, el «día grande», o al menos así lo entienden la mayoría de los warmers, es hoy, con las actuaciones de algunas de las bandas nacionales más aclamadas del panorama actual, como Miss Caffeina (02.35 horas) y Vetusta Morla (01.00 horas), los escoceses Teenage FanClub (20.30 horas) y, sobre todo, Noel Gallagher (22.40 horas), que acompañado de sus High Flying Birds llevarán el éxtasis al recinto ferial con algunos de sus nuevos temas y los grandes éxitos de Oasis. Eso sí, aunque La Fica abrirá sus puertas a partir de las seis de la tarde, la música comenzará a sonar esta misma mañana, a las 12.00 horas, en la Plaza de los Apóstoles y la Plaza Julián Romea con dos conciertos gratuitos: el primero, a cargo de Cupido, Antifan y Ayoho; y, el segundo, con Biggot, Fernando Rubio & The Inner Demons y una banda sorpresa que solo se conocerá cuando suba al escenario.