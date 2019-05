Emociones contaminadas

El Centro Párraga de la Región de Murcia acoge desde ayer la obra de la artista holandesa Mieke Bal; en concreto, la veterana teórica y videoartista presentó su exposición Contaminaciones: leer, imaginar, visualizar, proyecto individual que, bajo la premisa 'Nada puede estar completo', muestra un conjunto de fragmentos de vídeo, fotografías y piezas de instalaciones que giran en torno a los conceptos señalados en el título y la manera en que se unen e interrelacionan entre sí.

La directora general del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes (ICA), Marta López-Briones, presentó ayer la muestra junto a la artista e incidió en el hecho de que «el Párraga se ha convertido en un espacio multidisciplinar totalmente abierto a la experimentación de los creadores, tanto de dentro como de fuera de la Región», destacando a continuación «el nutrido programa de actividades que combina el arte contemporáneo con las producciones más innovadoras dentro del arte escénico». En esta ocasión, añadió la responsable del ICA, «tenemos además la magnífica oportunidad de volver a contar en la Región y en un espacio de la Consejería con Mieke Bal, destacada figura internacional cuyo trabajo es esencial para comprender el desarrollo de la historia del arte y la cultura visual de la contemporaneidad».

La exposición de Bal, que está comisariada por el profesor y escritor murciano Miguel Ángel Hernández Navarro, aborda la idea de la contaminación que genera, desde una perspectiva conceptual, formal y espacial, la superposición en un mismo proceso de tres actividades muy diferentes: leer, imaginar y visualizar; tres acciones ligadas entre sí, contaminadas, que exploran la potencia de la imaginación en la construcción de la historia, explica la artista.

Así, la muestra aborda, por ejemplo, las relaciones entre ciertas emociones extremas como la angustia o la ira y la aparición de la locura y la insatisfacción de los deseos. Y, sobre estas ideas, Bal presenta un conjunto de fragmentos en formato de secuencias de vídeo, fotografías e instalaciones que han sido seleccionados de los materiales de tres grandes proyectos de vídeo de ficción: A long history of madness (2011), Madame B (2013), y Reasonable doubt: Scenes from two lives (2016).

Trayectoria

Mieke Bal (1946) es una videoartista y profesora emérita de la cátedra de Teoría Literaria de la Universidad de Ámsterdam. Anteriormente, también fue docente en la Academia Real de las Artes y las Ciencias de los Países Bajos, y es cofundadora de la Escuela de Análisis Cultural en la Universidad de Ámsterdam y rectora del Instituto de Estudios Culturales de la ciudad holandesa.

En su faceta como videoartista, es autora de documentales sobre temas dedicados a la docencia y la concienciación de los problemas sociales. Con numerosos trabajos publicados, ha expuesto a nivel mundial en solitario y como miembro del colectivo cinematográfico Cinema Suitcase.

La artista ha mostrado ya con anterioridad su faceta artística y docente en la Región de Murcia, donde dirigió en 2017 el Máster de Estudios Visuales de la Universidad de Murcia. Además, su colaboración con el Cendeac, ubicado en el Párraga, ha sido intensa: ha impartido seminarios, conferencias y ha publicado varios libros sobre arte y humanidades.