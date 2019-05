Cinco canciones para regalar en el Día de la Madre

Mayo es el mes de las madres, pues llega el momento de celebrar su día especial en domingos repletos de bombones, dibujitos más o menos abstractos realizados por tiernos infantes, ramos de flores, comidas familiares, fotografías enmarcadas y buenos deseos.



Entre los regalos para alguien tan especial como una madre también pueden estar, por qué no, canciones con significados ocultos u obvios, irónicas o vengativas, pero siempre lanzando un mensaje para que quien quiera entender que entienda. Aquí van unas pocas:



Para posesivas

La banda estadounidense Bon Jovi retrata en 'If I was your mother' a una mujer posesiva en plan Kathy Bates en Misery. "Si yo fuera tu madre siempre podrías creerme, porque me levantaría en mitad de la noche solo para comprobar si me necesitas", es una de las inquietantes frases que van dando forma a esta agobiante composición.

Para fiesteras

'Take your mama' de Scissor Sisters es la canción ideal para las mamás con ganas de fiesta, esas que hacen casi lo que sea con tal de echarse un baile, esas que a pesar del paso de los años siguen siendo de las que abandonan las celebraciones nocturnas cuando la luz del sol ya es insoportable.

Para precavidas

Tom Jones & Stereophonics no comparten figura materna, que se sepa, aunque en 'Mama told me not to come' parecen encontrar ciertas coincidencias al cantar a esas mujeres precavidas que ven peligros en todas partes. "No vayas a esa fiesta, esa no es la manera de divertirse", entonan al unísono Tom y Kelly Jones, ambos picarones galeses. Pero con una advertencia así uno no puede por menos que, efectivamente, asistir al dichoso evento de turno. Y no se les ve sufrir demasiado.

Para las que ya no están

'Mother' es un canto desgarrador de John Lennon por la ausencia de su madre, que murió trágicamente atropellada por un conductor borracho cuando él tenía 17 años. "Madre, tú me tu viste pero yo nunca te tuve".

Para amorosas

A todas las madres se las da por amorosas, pero algunas deben hacerlo especialmente bien, pues de otra manera no existirían canciones como esta de Gabinete Caligari, que es toda una oda al amor de madre bien entendido y sobre edulcorado.