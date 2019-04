Neuman inicia, por sorpresa, una semana cargada de música

Aunque durante todo el año el Warm Up - Estrella de Levante ha salpicado la programación cultural de Murcia con conciertos y showcases, la edición 2019 del festival no pudo darse por comenzada hasta ayer; y no solo por su presentación oficial.

Pues, aunque las puertas de La Fica no se abrirán hasta el viernes –y con ellas llegue la explosión de euforia a la que, en sus menos de tres años de historia, ya han acostumbrado a la ciudad–, desde este lunes, la capital del Segura afronta una semana con más de un centenar de shows, además de proyecciones, exhibiciones y presentaciones, que inauguraron ayer el diseñador Pedro Lobo y las firmas murcianas Las Culpass y Broken Finger con un desfile de moda en los Molinos del Río. Por otro lado, la Filmoteca proyectó el último trabajo del aclamado cineasta Gaspar Noé ( Clímax, 2018) y, de nuevo en el espacio que se erige a orillas del Segura, tuvo lugar el primer 'Secret Show' de Estrella de Levante con la actuación de Neuman.