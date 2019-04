La edición "más grande" del Warm Up espera alcanzar a 80.000 personas

Murcia guardó hace apenas unos días los capirotes de Semana Santa y, aún hoy, todavía pueden olerse las cenizas del catafalco que ardió en la madrugada del domingo para poner fin a las Fiestas de la Primavera. Sin embargo, la capital del Segura sigue esta semana de celebración; y aunque la mayoría de sus vecinos ya ha vuelto a la normalidad, esta semana el calendario alcanza otro de los eventos señalados por muchos en el calendario: una nueva edición del Warm Up - Estrella de Levante, uno de los festivales de referencia en la Región que, aprovechando el bien tiempo, se ha presentado este lunes oficialmente en la terraza del One Living Bar de la Avenida Juan Carlos I.

De la mano del director de comunicación de Estrella de Levante, Yayo Delgado; el Concejal de Cultura, Jesús Pacheco; la Consejera de Turismo y Cultura, Miriam Guardiola, y, especialmente, el director de Producciones Baltimore –promotora encargada del festival–, el murciano José Manuel Piñero, la tercera edición del festival –segunda como Warm Up– ha echado a rodar en una jornada que tiene sus primeras actividades, con un concierto de Neuman incluido. Y es que, una vez más, los tentáculos del heredero del SOS 4.8 alcanzarán catorce espacios de la ciudad, siendo el recinto ferial tan solo uno –aunque el más grande, claro– de los escenarios de influencia del festival.

«Nuestra idea, desde el primer el año, es que la ciudad de Murcia –y no solo La Fica– sea el centro del festival, y que la gente lo sienta como suyo», apuntaba Piñero, para continuar desgranando la programación 'paralela' al cartel del viernes y sábado, que como se ha ido adelantando a lo largo de los últimos meses, contará con bandas internacionales de la talla de Two Door Cinema Club, The Jesus and Mary Chain y Teenage Fanclub, así como primeros espadas del indie español –a saber, Vetusta Morla– y una de las actuaciones que más expectación ha despertado este año en la Región: Amaia Romero, flamante vencedora de Operación Triunfo 2017. Aunque, sin duda, hay un nombre que destaca por encima del resto: «Que venga, por ejemplo, Noel Gallagher... Va a ser impresionante. Además, se ha preparado un set list muy especial; y sabemos quien es: el gran compositor de los Oasis», advirtió el promotor sobre el concierto que ofrecerá el de Mánchester junto a sus High Flying Birds.

En gran parte por culpa del músico británico, Piñero desveló que desde Producciones Baltimore esperan que los abonos se agoten antes del jueves, mientras que las entradas de día del sábado –cuando tocará Gallagher– también están a punto de acabarse y, las últimas del viernes, sí podrían encontrase en taquilla este fin de semana. En cualquier caso, el festival está a menos de 2.000 entradas de colgar el sold out, por lo que esperan 28.000 personas por día en el recinto ferial –más del 70% venido de fuera de la Región– y, en total, atendiendo también al público asistente a las actividades paralelas, más de 80.000 warmers hasta el próximo domingo, en la que será la edición «más grande» del festival hasta ahora.

Por todo ello, Piñero aseguró que el Warm Up «no tiene nada que envidiar» al Low (Benidorm), el gran festival de Baltimore. «Hay artistas en este cartel que el Low no ha conseguido traer en once años, así que... Para nosotros no hay hermano pequeño o hermano mayor; desde el primer día la apuesta por Murcia fue una gran apuesta, igual que con el Low. O incluso más, ya que apostamos por la ciudad, con toda esta programación paralela y los conciertos que hemos ido organizando durante todo el año. Hasta diría que aquí estamos más cómodos: al final, yo soy murciano y disfruto mucho más con el Warm Up», confesó el director del festival que, además, desveló que, en relación al cartel de La Fica, se les ha quedado «algo en el tintero, pero ya estamos tratando con él para ver si el próximo año sí que se da. Nunca nos rendimos», señaló entre risas.

Por último, cabe señalar que este año el presupuesto del Warm Up es de 2.300.000 euros aproximadamente, de los que «cerca de 100.000» proceden del Ayuntamiento, tal y como confesó Pacheco. Por su parte, Miriam Guardiola no reveló la cifra exacta que este año aporta la Comunidad, aunque aseguró que es pública y que está «plenamente justificada por el impacto económico: cuatro millones de euros solo en gasto directo». En cualquier caso, Piñero aclaró que se trata de un «sostenible al 100% que no depende de los patrocinios», que no llegan al 10%.