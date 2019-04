Cartagena recuerda a Avicii con un maratón de música

No hay mejor forma de homenajear a un hito de la música que con más música. Así ha recordado Cartagena al Dj Avicii en conmemoración del primer aniversario de su muerte. Con un maratón musical en el que han participado quince Djs de toda España, la Plaza al Monumento Icue se convirtió ayer en una fiesta de la música y, sobre todo, en un homenaje al artista de temas tan mundiales como Hey brother y Wake me up, fallecido en abril de 2018.