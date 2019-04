Santi Jiménez: "Siempre pones algo tuyo o de tu entorno cuando escribes"

Aunque formada para ejercer como profesora, le gusta emplear su tiempo en sus pasiones: su familia, la escritura y la pintura. Licenciada en Filología Hispánica, Santi Jiménez Serrano (Murcia, 1972), quien publica semanalmente en el diario LA OPINIÓN y se encuentra trabajando en una nueva exposición de pintura, ha presentado un nuevo trabajo con el que continúa haciéndose un hueco en el mundo de la literatura. Palabras bajo la almohada, publicado con el sello editorial Mueve Tu Lengua, es una colección de relatos en los que la autora habla sobre «realidades que me preocupan y que hay que señalar sin mirar para otro lado».

Santi Jiménez estuvo ayer en la Casa del Libro de Murcia para dar a conocer esta reflexión sobre temas de actualidad y de la vida cotidiana; acompañada de Irene, editora de Mueve Tu Lengua, y del artista Pedro García Jiménez, la autora leyó algunos fragmentos de Palabras bajo la amohada y firmó ejemplares a los asistentes.



Usted estudió Filología Hispánica y ha ejercido de docente, pero, ¿desde cuándo escribe?

Desde que puedo recordar.

Hábleme de Palabras bajo la almohada , porque he observado que tiene un formato curioso. ¿Qué se va a encontrar el lector?

El lector va a encontrar relatos cortos ideales para cerrar el día o amenizar las esperas, pues se trata de cuentos breves e independientes entre sí, por lo tanto, no hay que seguir un hilo. Aunque me encantaría que el lector no pudiese soltarlo hasta el final. Son relatos escritos de forma sincera y sencilla, en los que doy más importancia al contenido que a la forma. En ellos trato los temas que me importan, me preocupan, me emocionan, me inquietan. Intento conectar con el lector y tocar su cabeza, su corazón y su piel, que son las partes que me han tocado a mí mientras los escribía.

¿Cómo están estructurados?

Los relatos se agrupan en cuatro partes y en ellos se tratan temas variados, de la vida cotidiana, desde lo más bello a lo que no lo es tanto, realidades que me preocupan y que hay que señalar sin mirar para otro lado. En la primera parte, Los abrazos perdidos, encontramos relatos sobre niños que no han vivido una infancia digna; se tratan temas como el acoso, abusos, padres enfermos, ausentes... En la segunda parte, Las alas rotas, hablo de mujeres que no han vivido la vida que merecen, a las que han cortado las alas. Se abordan asuntos como la violencia de género, por ejemplo. No me puedo despojar de quien soy y de lo que me preocupa, así que mi visión feminista y de justicia social aflora en estas páginas. El amor y el desamor, las relaciones, también hacen girar el mundo. En la tercera parte, Multitud, los relatos hablan de triángulos amorosos en su mayoría, algunos sorprendentes. La última parte, Más que piel, está dedicada a ese amor con mayúsculas que trasciende a lo puramente físico.

¿Qué busca provocar en el lector con esta obra? ¿Emocionarle, quizá?

Soy una persona optimista y quería dejar al lector con un buen sabor de boca. En esta obra encontramos situaciones dramáticas, románticas, otras que nos arrancarán la sonrisa. Creo que apela a todo lo emocional. Y, además, incido en la importancia de la infancia. Debemos procurar que todos los niños tengan sus necesidades básicas cubiertas, así como las afectivas, y asegurarnos de que niños y niñas sean educados en la igualdad por un presente y un futuro mejor.

¿Los relatos son historias reales o es solamente ficción?

Uno no puede desprenderse de quién es, siempre pones algo tuyo, de tu entorno o del mundo que te rodea cuando escribes. Tengo algo de cada personaje o conozco a alguien que ha atravesado una situación similar o lo observo en la actualidad. Escribo sobre lo que me mueve, me conmueve y me interesa.

Presenta Palabras bajo la almohada en la semana del Día del Libro, qué mejor ocasión...

Me hace muchísima ilusión presentarlo en esta semana y que la primera presentación sea en mi tierra, en Murcia, y en la Casa del Libro, a quien le agradezco mucho la oportunidad.

¿Qué más agradecimientos se le vienen a la mente cuando piensa en esta oportunidad?

A mis hijos, mi familia y mis amigos, ellos saben quiénes son. A todos les quiero agradecer el apoyo y el amor incondicional que me han dado.

Quería preguntarle respecto al mercado literario en Murcia. ¿Cree que hay buenos lectores en la Región?

Creo que en Murcia hay grandes escritores y grandes lectores. Considero que hay que dar más importancia y repercusión a la cultura en general, porque no solo de pan vive el hombre ni la mujer.

¿Futuros proyectos?

Tengo en marcha una novela y otro libro de relatos cortos y estoy preparando una exposición de pintura.