Libros que inspiraron canciones míticas

Como creadores, los músicos pueden encontrar la inspiración para componer en cualquier momento y en cualquier lugar, pero a lo largo de la historia han sido muchos los que han sucumbido al poder evocador de libros de todo tipo.

Desde El Señor de los Anillos de JRR Tolkien hasta 1984 de George Orwell -dos de los títulos más recurrentes-, hasta obras Boris Vian, John Steinbeck, Ernest Hemingway, Albert Camus, Vladimir Nabokov y Lewis Carroll. Todas ellas han tenido indudable influencia en populares canciones de nuestro tiempo.

Para poner banda sonora a la celebración este martes de El día del libro, a continuación repasamos una decena de canciones que surgieron a partir de la lectura de relatos literarios que ejercieron su influjo en mayor o menor medida sobre melodías que quedarán entre nosotros hasta el final de los días.

Bruce Springsteen: The ghost of Tom Joad

Además de rockero festivo, el de New Jersey es un contador de historias que describen todo tipo de anhelos y sentimientos. En 1995 publicó su undécimo álbum, con el que desarrollaba su faceta descarnadamente acústica, cuya canción principal está basada en Las uvas de la ira de John Steinbeck.

Led Zeppelin: Ramble On

El Señor de los Anillos de JRR Tolkien ha tenido una gran influencia en la cultura popular de nuestro tiempo, infiltrándose incluso en canciones de la más grande banda de rock duro de la historia, Led Zeppelin. Robert Plant canta lo siguiente en Ramble On: "'Twas in the darkest depths of Mordor, I met a girl so fair, but Gollum and the evil one crept up, and slipped away with her".

Metallica: For whom the bell tolls

La mítica línea de bajo del fallecido Cliff Burton abre esta canción que toma el título de la crucial novela de Ernest Hemingway Por quién doblan las campanas. Y lo cierto es que la ambientación sonora creada por Metallica le va que ni pintada a la historia.

The Rolling Stones: Sympathy for the devil

El vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger, se inspiró en la influyente novela The Master and Margerita, de Mikhail Bulgakov, para componer el gran clásico de 1968 Sympathy for the Devil. El diablo le bendiga en este caso, pues.

Bunbury: Alicia expulsada al país de las maravillas

Los textos complejos de Enrique Bunbury rebosan literatura con, por ejemplo, adaptaciones de Rubén Darío (Que el amor no admite cuerdas reflexiones) o referencias a William Blake (en El Camino del Exceso de Héroes del Silencio). Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll, inspiraron una de sus primeras composiciones como solista, esta otra Alicia incluida en su Radical Sonora de 1997.

The Cure: Killing of an arab

La inspiración literaria de la banda de Robert Smith está fuera de toda duda, pero tal vez su caso más reseñable sea Killing on an Arab, cuyo disfrute le debemos a la novela El extranjero de Albert Camus.

Lana del rey: Off to the races

Siempre dispuesta a jugar con la seducción y el derroche de mística elegancia, Lana del Rey canta en esta canción la línea 'light of my life, fire of my loins, be a good baby do what I want'. Palabras robadas de Humbert Humbert, el alter ego obsesionado que nos cuenta la historia de Lolita a través de Vladimir Nabokov.

David Bowie, Radiohead, Muse

Tres canciones y tres nombres diferentes para referenciar a la influyente novela 1984 de George Orwell, esa que dio origen al fenómeno Gran Hermano antes incluso de que pudiéramos asimilarlo. David Bowie con 1984, Radiohead con 2+2=5 y Muse con The Resistance han reflexionado sobre el tema de la vigilancia y la manipulación a lo largo de los años.

La Unión: Lobo hombre en París

La banda madrileña La Unión arrasó con todo en 1984 con su single Lobo hombre en París, con el que irrumpieron en el panorama musical destilando gentileza por obra y gracia de Boris Vian, cuyo cuento dio origen a uno de los más inmortales clásicos del pop rock español. El relato original habla de un lobo que se convierte en hombre, es decir, al revés. Recientemente el grupo ha grabado una nueva versión en francés, de modo que aprovechamos para comparar ambas.

The police: Don't stand so close to me

"Just like the old man in that book Nabokov", canta Sting en esta canción de 1980 que trata sobre el enamoramiento de una colegiala con su joven profesor y el nerviosismo de los demás maestros sobre la situación. Lolita de nuevo.