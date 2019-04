Depedro: "En la música busco lo orgánico"

Cantante. Con un nuevo disco bajo el brazo con el que celebra sus diez años como Depedro, Jairo Zabala vuelve esta noche a Murcia para acompañar a Morgan en el Teatro Circo dentro de los Conciertos de Primavera.

Jairo Zabala ha decidido celebrar sus diez años como Depedro con Todo va a salir bien, un disco grabado en directo en estudio en el que reúne algunos de sus temas más conocidos y en el que colaboran varios cantantes que, de una forma u otra, han contribuido a definir la carrera del músico madrileño. Artistas de la talla de Santiago Auserón (con el que canta Como el viento), Luz Casal (Te sigo soñando), Fuel Fandango (Llorona), Izal (Nubes de papel), Coque Malla (Déjalo ir), Vetusta Morla (Diciembre) o Amparo Sánchez, con la que canta Vidas autónomas, un tema escrito para la ocasión por la música que en tantas aventuras ha acompañado a Jairo Zabala.

Esta noche –a las 21.00 horas–, y con Morgan, Depedro estará tocando Todo va a salir bien en el Teatro Circo de Murcia dentro de los Conciertos de Primavera.



Llamar al disco de celebración de una carrera Todo va a salir bien es una forma muy optimista de cumplir diez años de carrera.

Desde luego. No es que mi carrera haya sido todo un camino de rosas, pero sí es como un mantra que uno se dice, sobre todo para apreciar cada paso que das.

¿Pero poner el verbo en futuro significa que las cosas aún no le han salido bien del todo?

No, no, yo soy muy afortunado desde el principio. Creo que he tenido muchísimo éxito, entendido el éxito como el poder vivir de mi profesión desde hace muchísimos años. Es una frase que siempre he usado y que ahora me han sugerido para darle nombre al disco.

¿Qué criterio ha seguido para invitar a la gente que canta con usted en el disco?

La gente que ha venido a celebrar estos diez años conmigo es gente que, o bien ha sido imprescindible para que el proyecto de Depedro existiera, algunos seguramente sin que ellos lo supieran, o bien han sido una fuente de inspiración tremenda para mí durante toda mi vida. Con muchos de ellos hablo casi todas las semanas, porque es gente muy cercana a mí.

La presencia de Auserón está justificadísima. A muchos nos abrió la mente sobre cómo combinar el rock anglosajón con nuestras raíces musicales.

Sin las carreteras culturales que ha construido Santiago no estaríamos hablando tú y yo sobre este disco.

También están Izal y Vetusta Morla, quizá las dos bandas de indie pop con más recupercusión en el actual panorama musical español...

Bueno, pero esa repercusión masiva de Vetusta Morla es de ahora. Yo los conozco desde hace veinte años y a los diez años se iban a separar. Ese éxito masivo les ha llegado, nadie sabe por qué. Grabaron el primer disco cuando llevaban ya diez años tocando.

¿Y de Izal qué le gusta?

Izal es quizá el grupo más nuevo de los que se han metido en este universo de Depedro. Los conocí por sus comentarios en redes y los distintos imputs que me llegaban del grupo. Los conocí y nos enamoramos musical y personalmente, y me han aportado una energía tremenda.

¿Se ve llenando algún día pabellones y festivales como hacen Vetusta Morla o Izal?

No tengo una valoración al respecto, lo único que me gusta es tocar en directo. Sí te puedo decir que no hay una diferencia en cuanto actitud, tanto mía como de la tremenda banda que me acompaña a la hora de tocar en un lugar pequeño que en uno gigantesco. Nos lo tomamos siempre en serio. Lo de tocar o no en festivales me da un poco igual y está fuera de mi alcance elegir dónde tocar.

Hablando de la banda tremenda, ¿esa presencia de contrabajos, saxos, acordeones, pianos, banjos, trompetas o trombones sonando en directo son una respuesta a los tiempos musicales sintéticos y sobreproducidos?

Busco el enfoque orgánico de la música. Y esos toques siempre han estado en la música de Depedro y por eso también están en este. Me encanta la música de raíz y tengo una banda muy solvente para ponerla en marcha. Pero un sampler o una caja de ritmos puede ser igual de válido, sólo es el uso que tú le hagas. Son sólo una herramienta para transmitir emociones.

Como imaginar es gratis, ¿a qué artista de la historia le hubiera gustado invitar para cantar con usted en Todo va a salir bien?

De los vivos me encantaría invitar a Serrat. Y de los muertos, muchísimos, pero de nuestro cancionero me hubiera gustado hacer un disco con Bambino.