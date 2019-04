Viva Suecia: "Ahora nos toca mover ficha con el mejor disco de nuestras vidas"

Grupo musical. Tras alzarse con el premio a Mejor Artista Español en los European MTV Awards, la banda murciana, que sacará disco en octubre, vuelve el jueves a la capital del Segura dentro de los Conciertos de Primavera.

Sigue creciendo la gira de Viva Suecia Otros principios fundamentales, que les ha valido para ser reconocidos en los European MTV Awards con el premio a Mejor Artista Español, batiendo a Rosalía. Acaban de volver por segunda vez de México, donde han actuado en el Vive Latino, el festival más grande de Latinoamérica, y en mayo van a Londres. Seis años y dos álbumes de estudio ha empleado la banda murciana para alcanzar un gran reconocimiento; un tiempo en el que han logrado, además, tocar en la mayoría de festivales españoles y agotar las entradas de sus dos conciertos en La Riviera de Madrid. Ahora han terminado su tercer disco, en el que han repetido producción con Carlos Hernández. Incluso su bajista, Jess Fabric, publica su primer libro, Todo un año para cambiar de vida. Viva Suecia siguen imparables.

Su próximo concierto será este jueves, 25 de abril, en Murcia (Ciclo Conciertos de Primavera–Teatro Circo), a las 21.00 horas; en él van estar acompañados por MOW, el proyecto musical de la joven madrileña Gabriela Casero (acaba de publicar Woman), de desbordante personalidad y voz aterciopelada, con un discurso entre el dream pop y la electrónica elegante que ha alcanzado repercusión internacional. Ambos comparten sello (Subterfuge) y destino. Los chicos de Viva Suecia, que vuelven a actuar en casa, responden al unísono.

En México por segunda vez, formando parte del cartel del Vive Latino. ¿Qué ha significado para vosotros volver a lo grande?

Es un premio, un reconocimiento, y una excusa más para seguir visitando México. Siempre que vamos allá hacemos la broma de que no nos vamos a ir ni con agua caliente. Tuvimos además la oportunidad de charlar con grandes artistas y fue una motivación para acabar de cerrar nuestro nuevo trabajo.

Y en mayo a Londres por primera vez. ¿Toca Europa? ¿Hay planes para conquistar el mundo como hicieron Héroes del Silencio?

Héroes del Silencio son palabras mayores. Es una oportunidad, sin duda, aunque muy complicada, pero forma parte de nuestras vidas; arriesgar, probar y, sobre todo, darlo todo esté donde esté el escenario (y tatuarnos algo, ¿por qué no?).

¿Qué diríais que ha aportado Otros principios fundamentales a vuestra carrera profesional?

Cuando nos fuimos de La Mina (estudio de Sevilla donde grabamos el disco), tuvimos la sensación en nuestros corazones de que algo iba a cambiar en nuestras vidas... Fue algo profundo, entre nostalgia y felicidad. Hemos tenido que rascar muy fuerte en nuestros corazones para nuestro nuevo disco, pero creo que lo hemos conseguido. Queremos seguir cambiando nuestras vidas y la de los demás; no entendemos la vida de otra forma.

Todo ha sido muy rápido. ¿Os ha dado tiempo a digerir el éxito?

Francamente, no. Tenemos que hacer retrospectiva de vez en cuando con una comida por Murcia, con alguna apuesta que alguno de nosotros ha perdido, para hacer balance. Además, nos gusta relativizar todo para afrontar cada reto con más rabia y energía; no queremos acomodarnos.

¿Era esto lo que queríais? ¿Os ha superado en algún momento? ¿Cómo lo estáis viviendo?

Cuando nos subimos al escenario de La Riviera, con todo vendido hace meses (de hecho, después del TCM afrontamos la segunda), se nos paró el corazón... Después de eso vino Barcelona, Sevilla, Granada... Una sensación de gratitud y emoción que a veces te deja sin palabras, al borde de la lágrima. Buscas entre el público a tus padres, a tus seres queridos... Algo que te centre, y les ves cantando, emocionados, y entonces es mejor cerrar los ojos y dejarte llevar. Un amigo nos dijo: 'Esta gente no os conoce de nada, está aquí por lo que hacéis, por lo que transmitís'. Nadie está preparado para tanto cariño; es demoledor y, a la vez, precioso. Ahora nos toca mover ficha con el mejor disco de nuestras vidas.

Parece que seguís sin tocar techo. ¿Ahora qué? ¿Hay más?

Ahora, como siempre, seguir trabajando y saboreando cada momento... Seguir conociendo gente y lugares maravillosos, subir a mil escenarios y sacarle todo el partido a esta oportunidad. No sabemos cuánto más hay, pero lo que haya vamos a disfrutarlo.

Aparte de las canciones, y de ser como sois, supongo que se necesita tener detrás un equipazo como el de Subterfuge. ¿Os dejáis guiar o también participáis con vuestras sugerencias?

Tú lo has dicho, son un equipazo, pero juntos formamos una familia, y eso lo hace aún más grande. Por supuesto que nos dejamos guiar y asesorar, es necesario contar con la experiencia de los demás en campos en los que nosotros somos prácticamente unos recién llegados, pero sí que participamos y supervisamos todo lo referente a la banda y nuestra carrera.

Habéis dejado vuestros anteriores trabajos para dedicaros a la música de lleno. ¿Ha sido difícil tomar esa decisión que viene a ser algo así como quemar las naves?

Fue una decisión muy difícil. Se trata de prácticamente abandonar tu carrera profesional, por la que llevas años luchando y trabajando, para dedicarte a algo que te apasiona. El concepto en sí es muy bonito y casi romántico, pero la realidad es que te entran todo tipo de miedos, aunque hemos de decir que tanto compañeros como las empresas para las que trabajábamos nos lo pusieron muy fácil, y así da gusto apostar.

¿Cómo os lo planteasteis? ¿De qué manera medisteis el riesgo? ¿Hubo una planificación?

Supongo que esas decisiones asustan un poco. No hubo lugar para planteamientos. Llegamos a un punto en el que la música no dejaba espacio al resto, lo ocupaba todo y era imposible compaginar. Cuando llegas a eso, solo te queda elegir un camino: o vida conocida, o todo lo nuevo por descubrir, y el que no arriesga no gana.

¿Vuestro próximo disco va a ser continuista? ¿Hay que evitar cualquier tipo de ruptura?

Va a ser continuista, pero no por evitar alguna ruptura en nuestra temática o instrumentación. Es la música que nos sale, fácil y del corazón. No pretendemos engañar a nadie.

Como suele decirse, ¿habéis sentido alguna presión a la hora de grabar vuestro tercer disco?

Bueno, va a ser nuestro disco más importante hasta la fecha. Alguna presión hemos sentido, quizás a la hora de componer. Esa presión ha hecho efecto porque creemos que es el disco de nuestra vida.

¿Habéis vuelto a contar con Carlos Hernández en la producción por asegurar la continuidad? ¿En qué habéis ahondado en esta ocasión? ¿Asumís algún tipo de riesgo incorporando cosas nuevas?

La verdad es que teníamos en mente no repetir con Carlos, por darle una vuelta de tuerca importante a todo, pero un día nos sentamos en el local y dijimos: 'No hay nadie que conozca mejor al grupo y que entienda lo que queremos en este disco'. En ese momento 'fichamos' a Carlos otra vez, y el resultado es maravilloso.

¿Ha habido algún cambio en la forma de grabar? ¿Qué nos vamos a encontrar en el nuevo disco?

Hemos grabado en Estudio Uno, top 3 de estudios de España... espectacular. En el nuevo disco queremos presentar una obra, un trabajo de diez u once canciones que puedan transmitir y transportar a cada oyente el máximo de emotividad y energía. Queremos que la gente llore, ría y grite de la emoción.

¿Ya sabéis cómo lo vais a titular y para cuándo saldrá?

Sí, ya lo sabemos. Ha habido consenso muy fácil. Saldrá en octubre de este 2019, ¡y os va a encantar!

Esta vez Morgan arrolló en los MIN. ¿Pensáis que se tuvo en cuenta vuestra victoria en los EMA de MTV?

No nos hemos planteado tal cosa en ningún momento. Al final, la gente decide lo que le viene en gana (porque tiene que ser así), y nos parece genial. Sería un poco estúpido que gastásemos el tiempo en perseguir fantasmas de este tipo. Por cierto, Morgan es una banda fantástica.

¿Rafa Val sigue siendo el que escribe las canciones?

Rafa escribe las letras generalmente. Pero todo lo que es Viva Suecia está firmado por los cuatro, siempre. Desde la música hasta una foto de promo.

Decís que estáis felices, pero también un poco abrumados. ¿Por qué?

Porque lidiamos con una cantidad enorme de trabajo y grandes noticias. Nunca sabemos por dónde nos van venir y la verdad es que nos encanta.

Después de mucho tiempo, volvéis a Murcia para tocar en sala. ¿Qué os supone?

Supone muchísimas cosas. De alguna manera, volvemos como el chaval que se fue a estudiar fuera y no le han ido mal las cosas. Además contamos con algo importantísimo: tenemos el cariño de nuestra ciudad.

¿Seguís en Murcia? ¿Cómo lleváis lo de ser ricos y famosos por la calle?

No estamos demasiado tiempo en ningún sitio, la verdad. Lo de la fama no ocurre (menos mal), y lo de ser ricos, seamos sinceros, somos músicos en España, la posibilidad de hacernos ricos es la misma que de dar un paseo por Marte y tomar unas cañas. Y unas marineras, por supuesto.