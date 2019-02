Hora Zulu: "Siempre hay una voz o una creencia que te dicta cómo hacer las cosas"

Los granadinos publicaron el pasado viernes su sexto disco de estudio, La voz del amo, un trabajo que continúa con la evolución musical de la banda, pero con letras escritas con más tinta envenenada de crítica social. El próximo sábado 23 arrancan la gira en Murcia, en la sala Garaje Beat Club.

La llamada de LA OPINIÓN sorprende a Aitor Velázquez «en lo alto de la escalera», ocupado en quehaceres ajenos a Hora Zulu. Y eso pese a que el pasado viernes los granadinos publicaron su último disco, La voz del amo. Quiere «separarse un poco del cuadro para poder apreciar los colores», dice. Pero no mucho, porque este sábado arrancan su nueva gira y lo hacen en Murcia, en la sala Garaje Beat Club.

En primer lugar, enhorabuena por el nuevo disco. ¿Cuáles son las sensaciones, el feedback que han recibido hasta el momento?

Todo lo que nos ha llegado ha sido positivo. Cuando terminas de hacer un disco estás como demasiado cerca del trabajo todavía. Me cuesta ver las canciones, las he trabajado tanto durante estos meses que ahora estoy un poco como tomando distancia...

Los nombres nunca han sido cosa del azar en Hora Zulu, ¿suena más fuerte 'la voz del amo' en estos tiempos?

Bueno, 'La voz del amo' es una expresión que lleva tiempo dándome vueltas en la cabeza. Lo vi como una señal. Pero, cuando tienes la frase en la cabeza y empiezan a surgir canciones que van en relación con ese 'título' o viceversa, uno ya no sabe qué fue antes, si el huevo o la gallina.

¿Sin amo no somos nada?

Parece ser. Si uno no es su propio amo aunque sea, pues muy perdido estás. Si te pones en manos de Dios o estás buscando los amos fuera, pues? Evidentemente la canción es poesía. Es recordarte que siempre hay una voz, una creencia; siempre hay algo que te está dictando cómo hacer las cosas.

¿Cómo ha sido el proceso de creación de las letras?

He vuelto al trabajo de siempre. Yo tengo muchísimas frases escritas. Una vez que tengo las canciones, las empiezo a amoldar. Pero depende también del momento en el que yo esté, porque tenía muchas canciones de desamores, pero las que he seleccionado, ahora que me doy cuenta, son de corte bastante guerrero.

Da la sensación de que es un disco más agresivo que anteriores lanzamientos. ¿Hay más punk y menos desamor, como dice?

Ya digo, tenía las canciones hechas, pero a la hora de seleccionarlas me gustaba más como entraban estas letras. Si hubiera tenido una intención, probablemente hubiera hecho lo contrario, meter más canciones de las otras para salpicar temáticas. Pero al final iba todo mucho con 'la voz del amo'. Las otras canciones están ahí y vete a saber dónde acabarán. El disco ha brotado la última semana en el estudio.

¿Las canciones son más guerreras por la situación social y política que vivimos actualmente?

Conscientemente, no. Todo eso estaba en el ambiente, sí, y sería muy fácil para mí decir: «Sí, pues la situación me ha llevado...», pero, si te soy sincero, no he sido consciente hasta que lo he visto hecho. Te tienes que separar un poco del cuadro que estás pintando porque si no solo ves colores y manchas, y yo estoy en la fase de quitarme la pintura de los dedos.

Romance de Juan Elvira es un duro recado. ¿A quién va dirigido?

Te podría contestar, pero si he hecho un jeroglífico con toda la intención, destriparlo sería..., ¿cómo se llama eso? ¿spoiler? Me gusta más que la gente me diga alternativas. Ya me han dicho tres distintas. Prefiero que se quede lo que está escrito.

Hablando de punk. Analfabeto y hortera es un disparo envenenado. Sobre la temática de la canción, ¿qué le parece la España de los balcones?

En la canción digo que no pienso dar más explicación, pero? En este momento tengo un descontento muy grande. No con los políticos, sino con la sociedad en general. Me parece que lo único que hace es consumir lo que le dan: mentira como verdad y malo como peor, porque tampoco se le ofrece mucho más. No hay televisión de calidad, no se puede encontrar cultura de calidad a no ser que rebusques... La televisión y las multinacionales no te la ofrecen, están subvencionando el analfabetismo. En una sociedad que está primando esto, que la situación política sea la que es no me sorprende.

Apertura de la gira en Murcia. ¿Hay alguna razón especial para ello?

Murcia ha sido una ciudad bastante importante en nuestra carrera. Es uno de los sitios, fuera de Granada, donde hemos hecho los llenos más apabullantes y donde tenemos muchos amigos, mucha familia. Supongo que eso habrá influido. También supongo que depende de la disponibilidad de las salas.

¿Qué se van a encontrar los asistentes?

Buena pregunta, me gustaría a mí también saberlo [Risas]. El grupo ha evolucionado, ha incorporado más teclados y sonidos que van pregrabados. Quiero pensar que estamos consiguiendo la sobriedad que buscamos.