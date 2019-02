Arte, ciencia y tecnología se dan la mano en el Puertas del Castilla

El Centro Puertas de Castilla presentó ayer su nueva programación, en la que la investigación, la innovación y la creatividad para el desarrollo del pensamiento, el arte, la tecnología y la ciencia se erigen como los pilares que sostendrán la actividad en este espacio hasta después del verano.

El Puertas de Castilla, se convierte así esta temporada en un espacio expositivo y un laboratorio abierto a la producción, la formación y la difusión del arte y la ciencia, que están relacionados con las nuevas tecnologías de la informática, las telecomunicaciones, la fotografía y el video y que «generan situaciones de encuentro, debate y reflexión sobre aspectos de la realidad y la cultura contemporánea», explican.



Proyectos expositivos

Además, la reanudación de la actividad en el centro no se hará esperar, hasta el punto de que hoy mismo (20.00 horas) se inaugura la exposición Inmersión, de Marina Núñez, que «nos sumergirá en un viaje a través de mundos fractales, de una arquitectura vegetal y geométrica interminable, casi infinita», avisan desde el centro. Un recorrido a través de escondidas oquedades en el paisaje pétreo que termina desvelando a sus habitantes, cuya piel repite el patrón fractal del paisaje. «El fractal es 'autosimilar', y ellas similares al paisaje», afirma la autora. Esta repetición del entorno en sus pieles «hace emerger algunas preguntas: ¿Se han creado estos seres afines con su entorno o ellas, en una gran proeza, han construido este hábitat a su semejanza? Sea cual sea la respuesta, Marina Núñez cuestiona los concepto de paisaje y cuerpo, sus límites y los comportamientos que se desarrollan por parte de los individuos hacia el entorno, bien de cercanía e igualdad, bien de control y dominio».

Núñez representa en sus obras seres diferentes, aberrantes, monstruosos, los que existen al margen o en contra del canon. Los cuerpos anómalos que pueblan sus cuadros o vídeos nos hablan de una identidad metamórfica, híbrida, múltiple. Recrea una subjetividad desestabilizada e impura para la que la otredad no es algo ajeno, sino que constituye básicamente al ser humano.

Por su parte, Cristóbal Sánchez presentará –del 29 de marzo al 30 de abril– Mu-tantes, un proyecto interdisciplinar «que busca el virus que uno lleva dentro, la visión más personal y experimental sobre lo visual». El proyecto pretende hacernos ver todo lo que se ha perdido, no se ha visto o no se ha llegado a desarrollar, y que en consecuencia mutaron en otra cosa. Y entre los artistas seleccionados para ello se encuentran Alejandro Mellado, Cristina Franco, Deborah Brocal, Isaac Rupérez, Lola Baños, María Lempicka, Pablo Lorente y Susana Marlo, entre otros.



Del 9 al 30 de mayo, el Puertas de Castilla se convertirá en el 'Laboratorio de Imaginarios para un Paisaje en Crisis: Reset Mar Menor'. El proyecto es un grupo de trabajo abierto y transdisciplinar compuesto por artistas, científicos y plataformas para repensar colaborativamente el Mar Menor y su entorno. Con la confianza en las imágenes artísticas como detonantes del pensamiento científico y la acción crítica, con capacidad de activar relatos alternativos, se impulsan aquí diferentes acciones para comprender y responder desde una nueva perspectiva a la problemática que padece uno de los parajes naturales más único y admirado. Entre los participantes se contará, entre otros, con Paul Sermon, Jeremiah Ambrose y Charlotte Gould , del Reino Unido; con la austriaca Christina Stadlbauer, y las españolas María Ptqk, Susana Cámara y Maria Boto.

Por último, del 6 de junio al 25 de septiembre, en la sala de exposiciones, el Proyecto 'I+D+i+a Gender' mostrará el trabajo del máster en producción y gestión artística de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia. Después de realizar una profunda investigación en torno al género, «propondrán soluciones y situaciones irreales que replantean el compromiso de esa realidad».



Instalaciones

El proyecto Mirror city (del 20 de marzo al 30 de julio), del artista Michael Shainblum, inaugurará el apartado de instalaciones con la recreación de un caleidoscopio en el que ciudades como Chicago, San Francisco, San Diego, Las Vegas y Los Ángeles colaborarán en la creación de «una plétora de estimulación visual», en palabras del propio artista.

El trabajo de Shainblum gira en torno a la fotografía y el vídeo; vídeo-ensayo, incluso. Y es que, durante los últimos años, a través de las diversas plataformas on line y medios especializados, se ha producido una interesante renovación de este formato como herramienta de crítica cinematográfica, línea en la que se mueve la siguiente instalación: Kogonada (del 20 de marzo al 30 de abril). Bajo e este título (un homenaje al guionista japonés Kogo Noda, colaborador habitual de Yasujiro Ozu) se esconde la identidad de un artista y realizador americano de origen sur-coreano. Sus obras son «pequeñas piezas llenas de lirismo y significado –explica el Puertas–, sin apenas texto ni narración, centradas en analizar la dimensión estética de obras y directores como Bergman y Hitchcock».

Otro de los protagonistas de la programación es Robert Frank, uno de los fotógrafos más reconocidos del mundo. Sus retratos e instantáneas de la vida cotidiana capturaron momentos tan diversos como las vidas de los banqueros de Londres, los mineros escoceses, la generación Beat o estrellas de rock como los Rolling Stones. Sin embargo, Frank no solo revolucionó el arte de la fotografía, también el cine independiente. Su filmografía, prácticamente desconocida en nuestro país, saca a la luz el singular papel que ésta tuvo en su trayectoria artística, y desde el centro murciano se ha querido organizar una instalación en la que, del 13 de mayo al 31 de julio, se proyecten algunas de sus cintas: About me: a musical (1971), Exile on Main Street (1971) y Keep Busy (1975).