Vuelve La Polla Records

La icónica banda punk española La Polla Records, liderada por el gallego aunque afincado en el País Vasco desde pequeño Evaristo Páramos, ha anunciado este miércoles su regreso a los escenarios.



"Y yo que estaba muerto me he levantado. La última batalla me está esperando", es el breve mensaje con el que el grupo anuncia su vuelta en las redes sociales.





Y yo que estaba muerto me he levantado. La última batalla me está esperando.#LaPollaRecords pic.twitter.com/2PoL2cw5gL — LA POLLA RECORDS (@La_PollaRecords) 20 de febrero de 2019

Dicho mensaje llega acompañado de una imagen en la que aparecen el vocalista Evaristo Páramos, el guitarrista Sumé y el bajista Abel.Por el momento se desconocen los planes del grupo, aunque Evaristo tiene la agenda repleta de conciertos con Gatillazo, el grupo que fundó en 2004 tras la disolución de La Polla Records, a su vez en activo desde 1979 hasta 2003.