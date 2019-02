La música domina en la nueva programación de los auditorios de la Región de Murcia

Los auditorios municipales ya disponen de su nueva programación, que se desarrollará hasta el mes de junio. En concreto, para esta temporada se ofrecen un total de 100 espectáculos, de los cuales 80 serán representados por entidades murcianas, según informó ayer en rueda de prensa el concejal de Cultura, Jesús Pacheco.

«El Ayuntamiento de Murcia pone a disposición de los murcianos 1.400 butacas en la red de Auditorios Municipales, ubicados en las pedanías de La Alberca, Algezares, Beniaján, Cabezo de Torres y Guadalupe. Desde ellas podrán disfrutar de una amplia y variada programación dirigida a distintos sectores de población que incluye de manera habitual teatro, danza, magia, humor, circo...», señaló el edil. No obstante, las actividades musicales ocupan en esta ocasión un lugar muy destacado en la programación, con el 32% del total y una oferta que incluye folclore, flamenco, clásica, lírica, cantautores... etc. Destacan, entre otras actividades, el ciclo de conciertos del Conservatorio de Música de Murcia, el VI Concurso de Cante 'Murcia Flamenca' y el Festival EnClave de Swing y Jazz, que contará con figuras de ámbito internacional como Dan Barrett y Enric Peidro Quintet, de ámbito nacional como Peter Gun & The paper hats, y de la música murciana, como Elena Sáenz.

Por su parte, el teatro supone el 30% de la programación, ofreciendo, sobre todo, mucha obra murciana, ya que por los escenarios desfilarán compañías como El Matadero, Teatro de la Entrega, Enclavados, Alquibla, Amigos del Tenorio... En la programación destacan comedias como Qué viene mi marido, 24-F, o Yo me bajo en la próxima... ¿y usted?; teatro comprometido con historias como la de Los días humillados, Ronem Ram o Lo nuestro; teatro clásico y grandes autores con montajes como Cyrano, Entre bobos anda el juego, Réquiem para Lorca, Lope que te parió o Norte, y algunos experimentos como el que nos plantea el proyecto 'Hijos de Mary Shelley', que pide a autores que escriban y pongan en escena monólogos dramáticos y con tintes autobiográficos. En esta ocasión se contará con la autora y premio Planeta Espido Freyre y con Fernando Marías en el espectáculo Esta noche moriremos.

Y, por supuesto, se ha incluido también un amplio repertorio de actividades infantiles y familiares. Hablamos de títulos clásicos como Hansel y Gretel, El Principito, The wolf and the seven kids, Historia de un calcetín, Grillos y luciérnagas, Vuela Pluma...

Dentro de la programación de danza destaca el III Ciclo de Danza Española que consolida un camino iniciado dos temporadas atrás con el que se pretende ofrecer danza de calidad y con un formato y precio accesible a los ciudadanos del municipio y contar con algunas de las primeras figuras del ballet nacional para buscar un mayor alcance y repercusión de la danza en el contexto de nuestras pedanías.

El ciclo cuenta con seis espectáculos de danza que van desde el flamenco más clásico de Maise Márquez con Habla la tierra, al más contemporáneo de Pol Jiménez con Katakana, pasando por grandes espectáculos como Relatos llevado al escenario por bailarines del ballet nacional.

Por supuesto, las citadas son solo algunas de las actividades más estacadas, pero la programación completa de los cinco auditorios puede verse en la web www.enclavecultura.com y en eventos.murcia.es. Con carácter general, las entradas costarán 4 euros para espectáculos de adultos y 3 euros para los infantiles.