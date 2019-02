Gazapo en el libro de Sánchez: atribuye una cita de Fray Luis de León a San Juan de la Cruz

El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, relata en su libro 'Manual de resistencia', que salió a la venta este martes, su periplo dentro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que ha liderado dos veces, la moción de censura que le llevó a la presidencia del Gobierno y las primeras medidas que adoptó, entre otras cosas.

Sin embargo, lo que más se está comentando en las redes sociales sobre la obra es un error que aparece en el capítulo tres, 'Regreso a Ferraz'. En este espacio se relata las sensaciones que acompañaron al presidente del Gobierno tras ganar las primarias de su partido.

"Se subieron al coche y me preguntaron: "¿A Ferraz?". Me acordé de San Juan de la Cruz en Salamanca: "Como decíamos ayer...", continúa su relato. No obstante, esta célebre frase no es de San Juan de la Cruz sino de Fray Luis de León.

El poeta, humanista y religioso, uno de los más importantes de la segunda fase del Renacimiento español pronunció esta frase al salir de prisión y retomar sus clases, tras haber estado preso durante varios años por unas traducciones de obras sagradas a la lengua "vulgar". Se trataba de una cita con la que empezaba sus clases de forma habitual y del mismo modo lo hizo tras su paso por la cárcel.

San Juan de la Cruz, a quien el libro de Sánchez atribuye la sentencia, fue alumno de Fray Luis de León. La confusión ha hecho que ambos religiosos hayan sido trending topic en Twitter.