El IBAFF cumple una década con el acento puesto en las mujeres

Se celebrará del 1 al 10 de marzo y contará con proyecciones de Siminiani, Isaki Lacuesta y Jaime Rosales, entre otros

El festival de cine independiente IBAFF de Murcia celebra este marzo su décima edición con el acento puesto en las dificultades de los creadores para sacar adelante sus trabajos, la educación en cine para los jóvenes y el papel de las mujeres, que ha aumentado exponencialmente en esta edición, con 14 proyectos dirigidos por creadoras.

El director del festival, Jesús de la Peña, junto con el concejal de Cultura, Jesús Pacheco, y la directora general del Instituto de Industrias Culturales y de las Artes de la comunidad autónoma, Marta López-Briones, han presentado este martes la décima edición del festival, que tendrá lugar del 1 al 10 de marzo.

Para esta ocasión, se ha elegido como lema 'Décimo asalto. Seguimos en la brecha', y por una campaña rompedora y agresiva, protagonizada por el actor Jon Arias y que ha sido creada por el popular publicista murciano Jorge Martínez, que ha querido transmitir la "batalla" constante que viven los cineastas, "contra sí mismos, la crítica y la economía", ha dicho.

En esta edición han ganado además protagonismo las directoras y creadoras, ya que de los 29 trabajos, entre largos y cortometrajes, que se han seleccionado para la sección oficial del evento, 14 están dirigidos por mujeres, ha indicado De la Peña.

Las obras se han seleccionado de entre unas 350 propuestas, el 70 por ciento de ellas, presentadas directamente al concurso, mientras que su equipo promotor hizo también un importante esfuerzo por acudir a festivales internacionales para elegir otras de ellas.

En esta ocasión, la programación se ha hecho gracias al esfuerzo colectivo de todo el equipo del festival una vez que el anterior programador, Enric Albero, decidiera dimitir de su cargo el pasado mes de diciembre denunciando que llevaba nueve meses sin cobrar.

De la Peña ha señalado que no es la primera vez que un programador abandona este u otros festivales, y que el IBAFF nunca corrió peligro por esa circunstancia, ya que ha superado situaciones similares en otras ocasiones.

También tendrán un protagonismo especial en esta edición del festival los jóvenes, para los que se ha programado la sección Educa-Ibaff con el objetivo de introducirles en la cultura cinematográfica a través de la proyección de cortos de difícil acceso en nuestro país.

En total, en la sección oficial se han programado 14 proyecciones de largometrajes, que comenzarán el 1 de marzo con la película española "Apuntes para una película de atracos", de Elías León Siminiani, a la que seguirá el cortometraje "La última ruta", de Juan Meseguir, inspira en el maestro sufí Ibn Arabí, que da nombre a este festival y que sirvió de inspiración.

El 2 de marzo se proyectarán la española "Roi Soleil", de Albert Serra, y la británica "Ray & Liz", de Richard Billingham, y un día más tarde se podrá ver la cinta brasileño-portuguesa "The dead and the others", de Joao Salaviza y Renée Nader y la británica "Coalesce: a city composed", de Joshua J. Provost.

"Nuestro tiempo", del mexicano Carlos Reygadas, se proyectará el 4 de marzo y al día siguiente lo harán "Los burgueses de Calais", del español Jesús Armesto, y la producción franco-alemana "Central airport THF", de Karim Aïnouz.

La programación continúa el 6 de marzo con "Dear son", de Mohamed Ben Attia (Túnez), y con "Entre dos aguas", de Isaki Lacuesta (España) y "Petra", de Jaime Rosales (España) el 7 de marzo.

Por último, el 8 de marzo se proyectarán tres cintas españolas: "Young & Beatiful", de Marina Lameiro; "Ainhoa, yo no soy esa", de Carolina Astudillo, y "I hate New York", de Gustavo Sánchez.

En cuanto a la selección oficial de cortos, se dividen en dos programas: Origen, contrabajos más terrenales y palpables, e Ilusión, espacios de ensueño para meditar.

En la primera sección, que se proyectará el 4 de marzo, se podrán ver los trabajos de Nayra Sanz ("En esas tierras"), Joao Salaviza y Ricardo Alves ("Russa"), Kazik Radwanski ("Scaffold"), Raquel Agea ("Heridas contra el olvido"), Ana Catalá ("Todas íbamos a ser reinas") y Ana Vaz ("Olhe Bem as Montanhas").

En cuanto a la segunda, los cortos que se verán el 6 de marzo son "A creak in time", de Steven Maclnerney; "The cup is alredy filling up", de Debora Elgeholm; "The mental traveler", de Taiki Sakpsit; "On the edge", de Barbora Chalupova; "Splash", de Shen Jie, y "Lidérc ur. Mr. Mare", de Luca Toth.

El festival concederá su premio honorífico de esta edición a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y hará una retrospectiva de la obra del cineasta catalán Jaime Rosales, del que se proyectarán las películas "Las horas del día", "La soledad", "Tiro en la cabeza", "Sueño y silencio" y "Hermosa juventud".

Rosales participará también en un encuentro con Isaki Lacuesta en el que hablarán sobre el cine de autor y la dicotomía entre los festivales y las instituciones.

A estas actividades se suman otras iniciativas como un seminario de iniciación a la crítica de cine, un taller infantil de sonorización en cine o proyecciones solidarias con colectivo que tienen dificultades para acceder al séptimo arte, entre otras