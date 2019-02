Guirao: Si la SGAE se pone al día antes de que el juez hable, todo solucionado

El ministro de Cultura, José Guirao, ha subrayado este lunes que si la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) se "pone al día" antes de que el juez de la Audiencia Nacional decida sobre la petición de intervenir este organismo, todo se habrá solucionado.

Guirao, en declaraciones a los periodistas en Córdoba, donde ha asistido al acto de entrega de las medallas de oro al mérito en las bellas artes, ha justificado la presentación de esa solicitud a la Audiencia Nacional porque asegura que no ha habido posibilidad de arreglar el problema de la SGAE de otra manera.

El Ministerio ha solicitado a la Audiencia autorización para intervenir por un plazo de seis meses la SGAE y de forma cautelar permitir la remoción de los órganos de gobierno de la entidad.

Una actuación adoptada después de que la SGAE no haya atendido el apercibimiento que envió el Ministerio el pasado 27 de septiembre para que "subsanara o corrigiera" varios "incumplimientos graves".

No ha aventurado plazos el ministro para la decisión de la Audiencia porque ha subrayado que le compete al juez correspondiente decidir si estima o no la petición y cuándo lo hace.

Sin embargo, al comentarle que el presidente de la SGAE, José Ángel Hevia, ha asegurado que enviaron hace quince días un escrito al Ministerio diciendo que iban a ponerse al día, le ha instado a que lo haga.

"Si se ponen al día antes de que el juez hable, ya no habrá motivos (...) Si ahora dicen que lo van a arreglar de aquí a mañana, fenomenal, estupendo. Se habrá resuelto el problema. Nosotros -ha insistido- no queremos otra cosa más que se arregle lo que se tiene que arreglar".

No obstante, ha recordado que los hechos demuestran que hasta ahora no ha habido voluntad para resolverlo porque no se ha hecho nada desde el requerimiento del 27 de septiembre, tan solo recurrir ese requerimiento en una acción que fue desestimada.

"Voluntad de arreglarlo con requerimientos de por medio, de aquí para atrás no ha habido. Si ahora lo hay, yo seré el más contento y nos ahorraremos un problema", ha insistido.

Ante las palabras de Hevia de que se ha enterado por la prensa de la petición de intervención, el ministro ha señalado que su departamento se ha dirigido a la Audiencia Nacional.

"Se ha enterado quien se tenía que enterar", ha contestado Guirao, quien ha recordado que la intervención estaba anunciada desde hace meses si no se atendían las peticiones del Ministerio y "ha llegado el día y ya se ha enterado".

El ministro ha explicado que se ha reunido con todos los sectores de la SGAE a lo largo de los últimos meses y, salvo quienes están actualmente en su dirección, el resto le han reclamado una intervención cuanto antes.

"En eso hay, por desgracia, unanimidad. A mí me habría gustado que se esto se arreglara de otra manera, pero no ha sido posible", ha recalcado.