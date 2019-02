Beatriz Rico: ''Improvisar con el público es algo estupendo y maravilloso''

Despu閟 de Mejor viuda que mal casada, la int閞prete asturiana regresa a Caravaca con Antes muerta que convicta, un mon髄ogo o ''funci髇 unipersonal'' en la que interpreta a una mujer que, pese a estar cumpliendo condena, quiere ser famosa. Ser hoy a las 19.00 horas en el Teatro Thuiller, con entradas a 7/10 euros.

La actriz Beatriz Rico representa esta tarde sobre las tablas del Teatro Thuillier de Caravaca su obra Antes muerta que convicta, dentro de la programación de la Concejalía de Cultura del Consistorio local. El espectáculo comenzará a las siete y las entradas están a la venta de forma anticipada, al precio de siete euros, en Nueva Joyería (calle Mayor) y, antes del espectáculo, en taquilla del teatro a diez euros.

Siguiendo la línea de la exitosa Mejor viuda que mal casada, la función lleva un ritmo trepidante de gags, reflexiones absurdas y situaciones disparatadas que provocan el momento perfecto para desmenuzar con humor la vida en pareja y sus complicaciones, las eternas diferencias entre hombres y mujeres que suelen ser motivo de trifulca, la importancia de luchar por los sueños y las neuras que todos vivimos en el día a día, demostrando que no tomándonos tan en serio y sabiendo reírnos de nosotros mismos la vida es un puro chiste.



Bueno, Beatriz, en esta ocasión interpreta a Carolina, que está cumpliendo una pena haciendo trabajos sociales pero no renuncia a cumplir su sueño de hacerse famosa. Cuénteme un poco más sobre Antes muerta que convicta.

Es un monólogo, lo que pasa es que a mí no gusta mucho llamarlo así porque la gente se imagina a un señor con un micrófono y una pared de ladrillos... Prefiero decir que es una función unipersonal, porque, aunque hay muchos personajes –¡está hasta Lola Flores!–, todos están interpretados por mí. Pero la historia trata sobre Carolina, exacto, que es una mujer que está haciendo trabajos sociales, limpiando teatros, porque su marido está en la cárcel por esto que está tan de moda ahora de meter la mano donde uno no debe y sacar dinerito. Ella se libró de la cárcel haciendo este tipo de tareas, pero su sueño es hacerse famosa, y este domingo, mientras esté limpiando el Thuillier, se encontrará con el público de Caravaca. Ante semejante oportunidad, claro, decidirá contarles su vida –que tiene mucho de donde sacar– y, sobre todo, demostrarles que ella es la mejor para ganar un concurso, lo que pasa es que a veces las cosas no le salen como ella quiere...

En esta nueva etapa de su vida, también hay otro dato a tener en cuenta sobre su personaje: se ve librada de su marido Mauri.

Sí, porque a Mauri no le gustan mucho estas cosas que tiene ella del faranduleo... Entonces, aprovechando que él sí que está en la cárcel, Carolina hace lo que de verdad quiere e intenta perseguir ese sueño de hacerse famosa.

Por mi parte, ahora empieza el tercer año de la gira –después de dos de tour y de una temporada que hice en Madrid–, y llego a Caravaca con el texto redondo que siempre quise; es decir, un texto donde hay carcajadas desde el primer minuto hasta el último. No es fácil, pero cuando llevas tanto tiempo de gira, eso te permite cambiar lo que no acababa de encajar y añadir cosas nuevas.

Bueno, es que Carolina da su peculiar opinión sobre temas de tan candente actualidad que, con el paso del tiempo, no queda más remedio que ir cambiando.

Claro. Y eso es lo bueno de que sea una función unipersonal, que te da lugar a poder improvisar con el público, algo que es estupendo y maravilloso. Antes muerta que convicta es un texto vivo. Siempre que termina la función me gusta hablar con el público para saber qué es lo que más les ha gustado y lo que menos, y así poder adaptar la función a las preferencias de la gente y, por supuesto, meter temas de actualidad que van surgiendo según el momento.

Esta obra, por cierto, sigue la línea de un texto anterior, Mejor viuda que mal casada.

Sí. Con Mejor viuda que mal casada ya estuve en Caravaca, de hecho, y lo recuerdo porque tuvo un éxito brutal: se llenó el teatro y el público se puso en pie al final de la función; fue muy emocionante. Pero llevaba con la viuda Patricia cuatro años y necesitaba cambiar de personaje y contar otras historias. Así que, como la anterior había funcionado, tiré un poco de ella y decidí que el personaje de Carolina fuera la hermana de la viuda. No es una segunda parte, pero sí en cierta medida está relacionada; vamos, que la gente que se lo ha pasado bien con Mejor viuda que mal casada se lo va a seguir pasando muy bien ahora, pero no es necesario haberla visto para disfrutar de Antes muerta que convicta.

Pese a que está sola sobre las tablas, le acompaña una voz en off.

Siempre he tenido la suerte de rodearme de compañeros maravillosos que me ayudan. La idea es mía, pero en el texto me ayudó Salomón, un cómico maravilloso de Paramount; y, para la voz en off, Pepa Rus, que ya todo el mundo la conoce de la serie Aída y que es una guionista y directora maravillosa.

Y, tras Caravaca, ¿qué le espera a Beatriz: seguir con la gira?

Sí. Ahora mismo, por suerte, hasta junio no tengo ningún fin de semana libre, pero luego haré una parada para descansar y para comenzar con un texto de Jordi Galceran.