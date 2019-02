El vocalista de Spandau Ballet lidera la ´Quedada Movida 80-90´ de Lorca

«¡El mejor regalo de San Valentín!». Así anunciaban los organizadores de la 'Quedada Movida 80-90' de Lorca su nuevo cartel, que sin duda supone un salto de calidad para un festival en el que, tradicionalmente, han tocado bandas y artistas de primer nivel, pero de ámbito nacional. Este año, en cambio, quien encabeza la convocatoria es un artista de talla mundial, vocalista de una de las bandas más importantes del pop electrónico que triunfó en Reino Unido –y buena parte del resto del globo– desde finales de los setenta. Hablamos de Tony Hadley, el que fuera líder de los británicos Spandau Ballet, que actuará por primer vez en la Región el próximo 30 de marzo.

Padres del 'Nuevo Romanticismo' en Inglaterra, Hadley presentará en el Palacio de Ferias y Congresos Santa Quiteria - Ifelor las canciones de su último trabajo, Talking to the Moon (2018), pero los fanáticos de Spandau Ballet pueden estar seguros de que en Lorca sonarán algunos de los exitos de la banda londinense. Canciones como True, Gold o Through the Barricades, que hicieron bailar a toda una generación, volverán a sonar con fuerza en la Ciudad del Sol de la mano de su cantante original, que en su intervención durante la 'Quedada Movida 80-90' estará acompañado por una banda de alto nivel para que tanto sus temas –acumula ya seis álbumes en solitario– como los de la banda que le lanzó al estrellato suenen de la mejor forma posible.

Pero, por supuesto, Hadley no será el único que estará en Lorca para cerrar el mes de marzo con la mejor música de los ochenta y los noventa. Y es que, ahora sí, volviendo a territorio patrio, Vicky Larraz –primera vocalista de la mítica banda de Tecno-pop Olé Olé– presentará en Lorca su último espectáculo, titulado Ole' Star. Al igual que el británico, la madrileña ofrecerá algunos de sus grandes éxitos y los temás más sonados del grupo cuando ella era su cabeza visible; canciones como No controles, un regalo de Nacho Cano que impulsó a Larraz y los suyos antes incluso de que publicaran su primer disco.

Por último, y para cerrar la noche en Lorca, actuará la banda de versiones Essencial Rock Band, que repasarán algunos de los himnos de la época.

Las entradas, a 25 euros de forma anticipada –costarán 30 en taquilla– pueden adquirirse en www.compralaentrada.com y en Carlin y en las ferreterías Las Siervas y San Diego de Lorca.