Enrique de León: "La misión última del mago es sorprender al público, por eso siempre hay que reinventarse"

El sanjavierino presenta este sábado en Calasparra su último espectáculo, Magialucinante, en el que el conocido como el 'mago de la televisión' hace un repaso por todas las vertientes de la magia para no dejar a nadie indiferente.

Enrique de León, el 'mago de la televisión' –ha trabajado para Telecinco, Cuatro, Disney, Antena 3 y NEOX, entre otros–, presenta este fin de semana en Calasparra su espectáculo Magialucinante, una recopilación de los mejores y más vanguardistas efectos del momento. Apariciones increíbles, desapariciones imposibles, levitaciones fantásticas, escapismos impactantes, animales, participación del público... Un paseo por las diferentes vertientes de la magia moderna en un show que, alertan sus organizadores, no está exento de buenas dosis de humor. El prestidigitador sanjavierino y su partenaire estarán el sábado, a partir de las seis de la tarde, sobre el escenario del Auditorio Municipal, y LA OPINIÓN ha hablado con el protagonista para saber un poco más de lo que le esperará al público que se atreva a disfrutar con su magia.



En primer lugar, ¿qué nos vamos a encontrar en este espectáculo de magia? Según tengo entendido, habrá de todo...

Se trata de un paseo por todos los rincones de la magia, para que nadie quede indiferente. Intentaremos tocar todas las ramas con apariciones, desapariciones, números de mentalismo, números musicales y levitaciones. Un poquito de todo para que a todo el mundo le pueda gustar.

También conoceremos a la 'lavadora mágica'. Cuéntenos un poco más en qué consiste este truco.

Es un gran efecto en el que una chica se mete en una especie de lavadora y digamos que, como en un tres por uno, desaparece, se cambia de ropa y se la atraviesa varias veces. Son varios efectos mágicos unidos en un solo número.

Enrique, ¿cómo fueron sus inicios en el mundo de la magia? ¿Cuándo descubre que quiere ser mago?

En realidad yo siempre he hecho mis cosillas con la magia; obviamente, cuando era más niño, no eran números completos como los que hago ahora, sino pequeños trucos. Lo que no sabía entonces es que ésta podía llegar a ser mi profesión, pero sí que quería ilusionar a las personas. A mí me tiraba mucho la rama de actor, y cuando cumplí la mayoría de edad me di cuenta de que hacía falta mucha más magia en este mundo, así que comencé a tomármelo un poco más en serio, con pequeños grupos de amiguetes, y poco a poco me lo fueron demandando cada vez más. Y hasta el día de hoy, en el que lo hago para el gran público.

¿ Y cómo se aprende este oficio, dónde supongo que además se cumple aquello de que 'Un buen mago nunca desvela sus trucos'?

Hay tres maneras hoy en día de poder llegar a ser un gran mago ilusionista: la primera es que sea algo heredado, digamos, y que te lo vayan enseñando en casa; la segunda sería pasar por una escuela de magia como las que hay, por ejemplo, en El Escorial o en Barcelona –no son como Hogwarts, pero si nos valdrían para convertirnos en buenos magos o para hacer magia decentemente–, y la tercera opción, que sería leyendo libros y de manera autodidacta, a través de Internet.

¿Hay buen nivel en estas escuelas de magia que citaba en España?

En cuanto a las escuelas, son de lo mejor que hay a nivel mundial. En Madrid tenemos una que es propiedad de la hija de Juan Tamariz, y por allí pasan los mejores magos de todo el mundo para instruir a los aprendices. Eso sí, hay que tener en cuenta que la magia tiene diferentes ramas, y uno debe saber cuál de ellas es la que realmente le gusta. Por ejemplo, en España somos muy buenos en cartomagia, que es lo que hacía Juan Tamariz precisamente, pero hay muchos otros tipos de magia como son mentalismo, la hipnosis, los números de manipulación..., así que dependiendo de la rama que quieras aprender, debes buscar el lugar adecuado. En cualquier caso, España hoy en día está a la cabeza en muchas de ellas.

Y supongo que los inicios son bastantes complicados, y frustrantes.

Bueno, un poco como en todo. Por un lado está la parte de trabajo-esfuerzo, a la cual hay que dedicarle muchas horas. En las cosas artísticas tienes que estar trabajando todo el día, no puedes parar, y ésta en concreto es una profesión que requiere mucha práctica. Y, por otro lado, el tema de la competencia: es un oficio en el que surgen muchas envidias y rivalidades y en el que es fácil encontrarte con gente que no quiere que tú llegues lejos porque eso no sería bueno para ellos. Es una competencia, a veces, menos ideal de lo que debería, pero una vez que uno lucha y está en el juego puede llegar hasta donde se lo proponga.

Hablaba antes de Internet. Ahora que la Red lo domina todo, siguen teniendo vigencia trucos antiguos o hay que seguir reinventándose continuamente.

Siempre hay que reinventarse, ahora y antes; piensa que la misión última del mago es sorprender a su público... Sí que es verdad que la gente ahora conoce muchos de esos números antiguos, pero con darles una vuelta de tuerca y hacerlos tuyos, esos números que parecían muy manidos acaban convirtiéndose en algo totalmente diferente. Podemos pensar, por ejemplo, en el clásico de la mujer partida, que hoy en día se ha reinventando de mil formas diferentes hasta el punto de que el espectador no sabe lo que se va a encontrar; se puede partir el mago por la mitad y no la chica, o en lugar de partirse en una parte se puede hacer en tres, etc. Reinvenciones, algunas de las cuales, por cierto, veremos en Calasparra.

¿ Qué le gustaría conseguir dentro del mundo de la magia? ¿Algún 'gran reto' pendiente?

Por suerte he salido en muchos programas de televisión tanto nacionales como internacionales. Esa espinita que tenía de pisar grandes escenarios ya me la quité hace algunos años y ahora me queda una que es la más bonita y el fin último de todo mago, que es poder llevar la magia a cualquier rincón del planeta. Me gustaría poder hacer mis números para quien más lo necesite.

Y ya, por último, cuénteme: ¿cuáles son sus próximos proyectos?

En marzo estaré en Las Vegas, un sitio que a los artistas nos viene muy bien porque es, digamos, la cuna de los grandes espectáculos. Y luego regresaré a España donde estaré en varias ciudades.