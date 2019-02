Wim Mertens presenta su nuevo disco en el Romea

Lleva más de 60 álbumes a la espalda, pero la música no deja de sonar en la cabeza de Wim Mertens. El compositor y pianista belga, que cumplirá el próximo año las cuatro décadas de trayectoria, acaba de presentar un compendio de nuevas composiciones en That which is not, su último trabajo, con el que continúa tratando de mostrar «las posibilidades» de la música, y el público murciano tendrá hoy la oportunidad de disfrutar de él en el Teatro Romea.

Será a partir de las nueve de la noche, cuando Mertens, sentado en su piano, comience a desgranar unas canciones mediante las que, nuevamente, el belga vuelve a unir su música a la realidad social, «porque la música no existe completamente separada de ella», dice. «Siempre está conectada, yo solo trato de traducirla de un modo puramente musical», argumenta.

Tal y como apuntan desde el propio teatro, en That which is not, Mertens combina lo racional con lo lúdico y lo fortuito, el for amusement only con el after virtue. Lo hace tras más de sesenta álbumes a sus espaldas –cifra al alcance de muy pocos–, y, concretamente en el Romea, en formato trío para presentar los ocho cortes que componen este último trabajo. Aunque, por supuesto, el repertorio que el excelso pianista ha preparado para la ocasión incluirá una selección de sus composiciones más destacadas.

Todavía quedan entradas a la venta entre los 15 y los 22 euros según ubicación, y pueden comprarse a través de la web o en la taquilla del teatro.