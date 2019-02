El INAEM abre expediente a José Carlos Martínez por una gira privada a Japón

El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) ha abierto un expediente a 10 bailarines de la Compañía Nacional de Danza (CND) y a su director artístico, el cartagenero José Carlos Martínez, ante "posibles irregularidades" en su participación a título privado en el 30º Sapporo Art Park Ballet Seminar (Japón).

Según ha informado este lunes el INAEM, el expediente se ha iniciado tras una denuncia de la sección sindical de la UGT en el organismo por haber utilizado el nombre de la compañía en ese festival japonés.

"El permiso solicitado por los participantes no es conforme a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas ni se puso en conocimiento del INAEM. Una vez concluya el expediente informativo se podrán derivar las exigencias de responsabilidad en los términos legales previstos", añade el INAEM en la nota.

UGT, que conoció a través de la web del Ministerio de Asuntos Exteriores la participación de los bailarines y Martínez en el festival, sostiene que en el calendario de la CND "no aparece ninguna reseña" a ese desplazamiento, por lo que "no existe contrato alguno del INAEM con la empresa o Festival Japonés".

"Esto significa que el INAEM no es partícipe de esta gira, por lo que no se han abonado las dietas correspondientes, ni el pago por compensación por trabajar sábados y domingos, contratos de seguros de viaje... pero sí los salarios a los trabajadores convocados que aparecen en su calendario laboral, los días convocados del 26 de enero al 4 de febrero, como trabajo y descanso en sede", informa UGT.

UGT también presentará denuncias ante la Inspección de Trabajo y la Fiscalía General del Estado y desde el sindicato han asegurado que investigarán la actividad artística personal de José Carlos Martínez que haya realizado en nombre de la CND durante los años que ha ejercido como director artístico de la compañía.

"Ha sido un error de gestión"

José Carlos Martínez ha achacado por su parte a un "error de gestión" la polémica generada en torno al viaje a Japón. En declaraciones a Europa Press, Martínez ha explicado que la persona que debía tramitar el permiso artístico de los bailarines "estaba ausente" y por eso el documento "no llegó hasta la gerente". "En la compañía sabían que estaban ahí (en Japón), pero no tenían conocimiento de la gala", ha asegurado.

El director artístico se ha mostrado consciente de que "cada vez que va al extranjero, aunque sea de manera personal, representa a la CND". El matiz, en su opinión, reside en que este viaje se realizó durante un permiso artístico y a título personal.

"¿Qué interés tengo yo en utilizar el nombre de la Compañía Nacional para no llevarla? Me han invitado a ver una gala y me pidieron el nombre de bailarines de la compañía", ha explicado.

Martínez no teme medidas disciplinarias porque, para él, "la situación está muy clara". "La actividad de la compañía es lo principal, y esto es una cosa personal", ha señalado, para después añadir: "Si ha habido errores en la gestión, se asumirán las responsabilidades".