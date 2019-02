Eva Llorach: ''Lo que Carlos ha hecho por mí es un sueño cumplido, y espero que quede mucho por venir''

Se siente ''muy feliz, muy emocionada'', y no es para menos; Eva Llorach ha hecho historia. La intérprete se convertía este sábado en la primera mujer murciana en lograr el Goya a Mejor Actriz Revelación, y ya se ha unido a la lista de talento regional que ha sido reconocido con este galardón, junto a otros artistas como Paco Rabal, Roque Baños o Carlos Santos.

''Estoy recibiendo tanto, tanto amor... de verdad, es que no te lo puedes ni imaginar'', contaba emocionada ayer a LA OPINIÓN la actriz que aún se encontraba celebrando un logro que ha marcado para siempre su filmografía.

El día de ayer tocaba aterrizar y asimilar el premio, así como festejar y agradecer todo el apoyo recibido, pues Eva no daba abasto a contestar decenas de mensajes que recibía en su móvil: «Ahora mismo lo que más feliz me hace son los vídeos que me mandan mis amigos viendo el momento, los saltos que pegaron, los gritos, los llantos de felicidad de todo el mundo; de gente que me conoce, de gente que no... está todo el mundo tan contento de que me lo hayan dado, más contentos que yo misma, que eso me hace muy muy feliz. Estoy recibiendo muchísimo amor», relataba orgullosa la murciana.

Llorach convenció a la Academia en su papel de Violeta en Quién te cantará y lograba imponerse en la categoría de Mejor Actriz Revelación a la pareja de actrices de Carmen y Lola, Rosy Rodríguez y Zaira Romero, y a Gloria Romero, de Campeones. Una victoria que Llorach deseaba y aguardaba con confianza, pues «tenía un 25 por ciento de posibilidades de ganar, me lo esperaba igual que se lo podían esperar las demás, y es verdad que había una tendencia a decir que podía pasar esto», pero reconoce que «en realidad nunca se sabe, podía ser o podía no serlo».

Y lo fue. Belén Cuesta y María León anunciaban su nombre tras abrir el sobre, un momento que Eva vivió con ''mucha emotividad'' porque tenía a su madre al lado, ''que me enganchó y no me soltaba, no me dejaba salir a dar el discurso –dice entre risas–. Fue divertido y muy emocionante''. Un discurso que, sin duda, fue uno de los momentos más destacados de la gala de los Goya. ''Yo tenía claro que quería utilizar la ocasión para hablar del papel de la mujer, porque con todo lo que está pasando últimamente no quería que se quedara solo en un movimiento, sino que siguiéramos en la lucha de seguir cambiando las cosas'', declara Eva, quien reconoce que ''no sabía si me iban a seguir, pero cuando vi a Penélope levantarse me emocioné y pensé, 'vale, ahora sí que te has hecho un Frances''', recuerda con alegría una Eva Llorach que se encuentra ''evidentemente en el mejor momento de mi carrera profesional'', por lo cual está enormemente agradecida a Carlos Vermut. ''Lo que ha hecho por mí con Violeta y Quién te cantará es un sueño, un sueño cumplido''.

Un logro que desea que ''se traduzca en trabajo'': ''Espero que quede mucho por venir, que este no sea el punto más álgido sino que se repitan más personajes, más historias, más películas, y más trabajos con directores talentosos, porque hay muchos en España con los que quiero trabajar''. Por ello, afirma que está ''abierta a que me lleguen todo tipo de proyectos, estaré encantada de la vida''.

La actriz murciana, que ya interpretó a otra Violeta en la primera película de Vermut, Diamond flash, la cinta que la introdujo en el mundo del cine, repitió recientemente su éxito en los Forqué y en los Feroz, acaparando las mejores críticas de la prensa especializada. Está claro que Eva Llorach, aunque ya ha trabajado en numerosos programas de televisión y en una decena de largometrajes –como Magical girl, El aviso o Gente en sitios–, ha encontrado en Quién te cantará su mejor oportunidad de brillar como profesional del cine y, sin duda, ha sido su alfombra roja del éxito.

Único Goya murciano

Aunque el sábado pudo ser una noche para Murcia, el Goya a Mejor Actriz Revelación fue el único que cayó en la Región. Así, se quedaron a las puertas de la estatuilla León Siminiani, cántabro afincado en la Región, que optaba al premio a Mejor Película Documental por Apuntes para una película de atracos; Silvia Rey, nominada en la categoría de Mejor Cortometraje Documental por Wan Xia, la última luz del atardecer; y Roque Baños, que no logró el galardón a la Mejor Canción Original.