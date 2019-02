Ana Donat: "La música no debería ser una materia secundaria en la educación de las personas"

Soprano. La joven cantante valenciana será protagonista esta tarde de la novena cita –primera del nuevo año– del 'Ciclo de Conciertos de Música Española' de Murcia en homenaje al bailarín Félix García, que tendrá lugar en la Fundación Caja Mediterráneo.

El Aula de Cultura de la Fundación Caja Mediterráneo de Murcia acoge esta tarde el primer concierto del año dentro del ciclo en homenaje al bailarín Félix García, noveno desde que el profesor, escritor e investigador Antonio Hernández Moreno organizara la primera de las actuaciones en 2016. En esta ocasión, el 'Ciclo de Conciertos de Música Española' tendrá, como protagonistas a los pianistas Raúl y Verónica Martínez, al violinista Rezart Kapetani y un equipo de baile compuesto por Margarita Sánchez, María Egio, Lucía Cuadrillero, Pedro José Pérez y Nuria Pérez y Celia Carrillo. Interpretarán piezas del Padre Soler, de Isaac Albéniz, Manuel de Falla y Edouard Lalo –que da nombre a la sesión–, pero también incluirá, durante la primera parte, un pasaje cantado en el que se pondrán en escena composiciones de Robert Schumann y Jules Massanet, y en las que destacará la presencia sobre el escenario de la joven soprano valenciana Ana Donat.

P Ana, sé que es una pregunta típica y tópica, pero ¿qué tipo o estilo de música disfruta más interpretando?

R Pues podría decir que son dos los estilos musicales que disfruto mucho interpretando. Dentro de la clásica, me gusta mucho la ópera, porque me permite adentrarme en su maravillosa música, y sumergirme en tiempos pasados. Y, por supuesto, en la psicología de cada uno de los personajes que tienes que interpretar. Pero soy bastante joven, y aún no he tenido la oportunidad de cantar demasiada ópera. Y el otro estilo que disfruto mucho está dentro de la música contemporánea, y es el del teatro musical. Quizás por la afinidad y similitud que tiene con la ópera, y con sus preciosas historias y bandas sonoras.

P ¿Qué ópera o tipo de música le gusta más?

R ¡Que pregunta más difícil! Me gustan casi todos los estilos de música. Pero es cierto que tengo preferencia por la música clásica, el jazz y el pop-rock. Creo que, entre esos tres tipos de música, me sería muy difícil elegir. También es cierto que la que mejor conozco es la música clásica, porque es la que llevo estudiando desde hace bastantes años. En cuanto a mi ópera preferida, de momento tampoco podría decidirme, porque creo que aún me faltan muchas por descubrir. Pero sí podría decir que, por el momento, mis favoritas son las del periodo romántico y postromántico, como La Traviata de Verdi, La Bohème de Puccini y Norma de Bellini.

P Está estudiando en el conservatorio de Sagunto ¿Qué valoración podría hacer de la educación musical en nuestro país?

R Creo que en España hay grandes profesionales de la música, y en general hay mucho talento. Pero el problema es que hay muy poco apoyo por parte del Gobierno y las administraciones en general. Creo que faltan conservatorios, profesores y especialidades dentro de los conservatorios. Pero el gran problema, en mi opinión, radica en la idea que algunas personas tienen de la música. Piensan que la música es algo secundario en la educación de una persona, y que hay otras materias mucho más importantes. Esto lo digo también porque actualmente estudio simultáneamente la carrera de Ciencias Biológicas en la Universidad de Valencia y el Grado Profesional de Música en el Conservatorio, y he podido comprobar de primera mano cuál de las dos carreras tiene preferencia a la hora de recibir apoyos de las administraciones educativas.

P ¿Se ha propuesto vivir de la Música?

R Vivir de la música creo que es el sueño de muchos músicos, y también es el mío, claro, porque es lo que más me gusta en este mundo. Pero soy consciente de que hoy en día vivir de la música es algo muy complicado. Hay muchísima competencia, y la gente que se dedica profesionalmente a la música, en general, sale muy bien preparada de los conservatorios. Además, como he comentado anteriormente, hoy en día está muy complicado conseguir ayudas económicas para los músicos. Por tanto, lo único que nos queda es prepararnos lo mejor posible y luchar con todas nuestras fuerzas por lo que queremos conseguir.

P ¿Cuáles son sus proyectos o aspiraciones más inmediatos?

R Pues actualmente estoy en cuarto de carrera de Ciencias Biológicas, y en quinto del grado profesional de Música en la especialidad de canto. Por lo que el año que viene espero terminar mi carrera de Biología, y el grado profesional de música. También, me gustaría hacer las pruebas em el Conservatorio Superior de Música, para poder seguir con mis estudios musicales. Otra cosa que también me gustaría hacer el curso que viene es empezar a estudiar otro instrumento, pero aún no me he decidido sobre cuál escoger.

P ¿Qué impresión se ha llevado sobre la música en los países que has visitado?

R Pues creo que, de los países que he visitado, el que más me llamó la atención, musicalmente hablando, fue Italia. Me llamó mucho la atención la gran cultura operística que tenían allí. De hecho, recuerdo que al pasear por la calle encontraba muchos carteles anunciando óperas en varios sitios diferentes, ¡y durante todos los días de la semana! España es bastante diferente en ese aspecto, ya que lo normal es representar las óperas en los grandes teatros y en días puntuales. También vi cantantes de ópera cantando en las calles de forma muy habitual, algo que aquí es bastante raro también. En general Italia es y ha sido todo música, y eso me encanta de ella.

P Y entre tanta partitura, ¿qué es lo que más le gusta hacer en su tiempo libre?

R Entre partitura y partitura los fines de semana hago un curso intensivo de teatro musical en una academia de Valencia por las mañanas, donde nos imparten clases de baile (Brodway style), canto coral e interpretación. Por tanto, casi no hace falta que diga que me encanta disfrutar en mi tiempo libre del teatro, del cine y de las buenas series; y en general de todo lo que implique subirse a un escenario y hacer arte. Y debo decir que cuando tengo algo de tiempo libre, me encanta estar con mis amigos y mi familia. Y por supuesto me encanta viajar e ir a festivales de música.