"Soy escritor de canciones que se fijan en las cosas pequeñas"

Diego Cantero, músico. El molinense saca hoy a la venta su nuevo disco, el primero con material inédito en cuatro años: El observatorio. El popular artista, que incluye entre las canciones de este trabajo un arrebato de nostalgia por su Murcia natal, estará el próximo lunes en la Fnac de Nueva Condomina ofreciendo una pequeña actuación en directo y firma del elepé.

Su último disco de duetos lo reunió con algunas de las principales estrellas de la música española, pero para escribir su siguiente álbum el molinense Diego Cantero, alias Funambulista, optó por un puesto de vigía más cerca del suelo, luminoso y con vistas a la cotidianeidad del corazón. «Soy escritor de canciones que procuran fijarse en cosas pequeñas, del café que compartimos o la ropa que dejamos encima de la cama, porque generan más empatía que hablar del universo», explica el murciano en una charla ante el lanzamiento de su cuarto trabajo de estudio, El observatorio (Sony Music), que sale hoy a la venta.

Llega tras Dual (2017), el álbum de autorreivindicación que condensaba casi 20 años de oficio como compositor e intérprete, gran parte en la sombra, uniendo su voz a la de figuras como Pablo Alborán o Dani Martín. «Aparte de la experiencia personal de trabajar con todos esos artistas, llegó a más público y sirvió para posicionar el proyecto de una manera más sólida, por lo que se han abierto muchas puertas», confirma Cantero (Molina de Segura, 1982).

Sin embargo, Funambulista no entregaba material inédito desde 2014, fecha de publicación de su disco Quédate, así que para El observatorio ha dispuesto de cuatro años para proyectar con calma, de nuevo con Tato Latorre como productor, toda la arquitectura de un trabajo para el que llegó a reunir 40 temas, reducidos finalmente a 11. «Empecé a escribir estas canciones mientras te esperaba, ahora escribo estos agradecimientos mientras juegas con un perrito de peluche, reclamas mi atención y me llamas papá», escribe el músico en el libreto que acompaña el álbum, dejando constancia así de la importancia que ha tenido la paternidad en el influjo de estos temas, «más optimistas» por las propias circunstancias de su autor. «Es más cómodo hacer canciones cuando estás triste o sufres el desamor; sin embargo, en este disco he procurado coger esas luces para meterme al estudio y hacer que el disco pase por todos los sentimientos, porque no siempre estamos de bajón», cuenta.

Entre los sencillos de presentación, destaca el mensaje de alegría de Esa luz, que narra el reencuentro de un padre con sus seres queridos, o Viento a favor, definido como un canto a la amistad. Pero desde este observatorio o «lugar imaginario donde mirar historias ajenas y propias», Cantero reivindica además la importancia de las raíces en La vida de antes, un arrebato de nostalgia por su Murcia natal, ahora que vive en Madrid. «Cuando te mudas piensas que será por un tiempo. Ahora creo que me quedaré en Madrid, pero empiezo a anhelar la vida de pueblo. Esta canción es también un homenaje a nuestros abuelos, a esas fotos en blanco y negro y a una forma de vida de la que tenemos que recuperar las relaciones personales y las prioridades, que eran más acertadas», valora el músico.

Tras varios temas con una producción plenamente pop, en La vida de antes aflora sin embargo un toque más propio de la canción de autor, tocada casi toda en directo y con un acordeón de fondo. «No he querido un nexo común de sonido, sino ponerle el traje adecuado a cada canción. En este sentido, mucha gente que me sigue desde el principio ve una mirada hacia atrás, a cuando me atrevía con más estilos, sin tanta pretensión», señala.

El 7 de marzo inicia en Barcelona su nueva gira, que recalará el día 9 en Valencia y el 15 en Alicante y el 6 de abril llegará al auditorio Víctor Villegas, de Murcia, donde, por otro lado, estará este lunes firmando discos y ofreciendo una pequeña presentación en directo de las canciones de este nuevo álbum. Será en la tienda Fnac del Centro Comercial Nueva Condomina a las seis de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo.

Paralelamente a ambas giras, seguirá adelante con sus otros proyectos como compositor, que por ejemplo el pasado año le llevaron a probar suerte como autor de un tema candidato a Eurovisión. «Fue una experiencia muy positiva. A mí me gusta cuando me proponen retos. Este año no pude hacerlo porque andaba terminando mi disco, pero si me lo siguen pidiendo, lo seguiré haciendo», asegura Cantero, quien en los últimos años ha creado canciones a la medida de Raphael y Pastora Soler, entre otros.