Paula Quintana busca al ser humano en el Teatro Circo

La actriz, bailarina y creadora Paula Quintana llega hoy a Murcia con Latente, una pieza que fusiona danza contemporánea, flamenco y teatro físico para «intentar llegar a la raíz del ser humano». Con textos de Carlos Pedrós, la representación tendrá lugar en el Teatro Circo a partir de las nueve de esta noche.

Se trata, tal vez, de su pieza más reconocida nacional e internacionalmente. Latente ha sido premiada como Mejor Espectáculo de Nueva Creación en la Feria Umore Azoka 2015 de Leioa y fue doblemente candidata a los Premios Max 2016 en dos categorías (Mejor Espectáculo Revelación y Mejor Autoría Revelación). Además, su versión de 15 minutos, Sueño3, recibió hace dos años y medio el primer premio del Certamen Europeo Mujer Contemporánea.

Latente es un espectáculo cuyo anhelo es «acercar el Ser Humano al Ser Humano». La intérprete en escena pregunta al público si entre ellos se encuentra Paula Quintana, que tiene un paquete para ella que debe entregarle. «¿No está entre ustedes? ¿Tampoco ha venido hoy?». No pasa nada, «si hay que seguir esperando aquí, se espera», porque «yo siempre cumplo con las cosas que hay que hacer y las hago de la manera que hay que hacerlas». Entre la risa y lo disparatado de los acontecimientos –el espectáculo no está exento de humor–, el cuerpo danza revelando que, igual, algo esconde en su interior; como que hay algo que, aunque no se vea, permanece latente.