Texas actúa en julio en la Plaza de Toros de Murcia

La banda escocesa Texas de la cantante Sharleen Spiteri actuará el 13 de julio en la Plaza de Toros de Murcia, según ha anunciado hoy la promotora Ibolele. El grupo actuó en julio del año pasado en el festival La Mar de Músicas de Cartagena.

Diez años después de que la banda se tomase un descanso motivado por la salida al mercado del disco en solitario de Spiteri y de la aneurisma que sufrió el guitarrista Ally McErlaine, la banda volvió a la carretera tras alcanzar de nuevo las listas de éxito y celebrar un cuarto de siglo en el negocio.

Su disco de 2017 'Jump on board' incluye nuevo material, lo que no ocurría desde el año 2013 con 'The Conversation', en el que además de un soul suave, incluye una dosis comercial de música bailable que renueva el pop-rock que los ha caracterizado en toda su carrera, quizás enfocados más al público joven en detrimento del clásico de finales de los 80 que los vio nacer con sus discos titulados 'Southside', 'Mothers Heaven' y 'Ricks Road'.

Texas es un grupo de rock alternativo y pop británico originario de Glasgow, Escocia. Fundado por Johnny McElhone en 1986, debutó en marzo de 1988 en la Universidad de Dundee.

Al principio, Sharleen escribía sus propias canciones y Gerry hacía las veces de representante y se encargó de introducir al grupo entre las productoras discográficas.

Mientras preparaban su primera maqueta, contactaron con Ally McErlaine para que se hiciera cargo de la guitarra y con Stuart Keer para la batería.

El grupo tomó el nombre definitivo de Texas debido a la influencia que tuvo en ellos la banda sonora de la película Paris,Texas, de 1985.

En 1988 debutaron y a partir de entonces no pararon de dar conciertos. Texas publicó su primer álbum, 'Southside', con el que obtuvieron un gran éxito de ventas. El segundo disco se considera más , titulado Mother's Heaven, pero el éxito no les sonrió como en la anterior ocasión.

Con el sabor agridulce de los resultados de 'Mother's Heaven', los Texas se pusieron a trabajar en un nuevo disco, 'Ricks Road', en 1992, con el que volvieron a cosechar buenos resultados de ventas.

La discografía de Texas se completa con varios títulos más, como 'White on Blonde' y 'The Hush'.

Los miembros de la banda son: Sharleen Spiteri, vocalista y guitarra; Ally McErlaine, guitarra; Johnny McElhone, bajo; Eddie Campbell, teclado; y Mykie Wilson, batería.