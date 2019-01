"Que sea la canción de un hombre la que definan como ´himno feminista´ me chirría hasta a mí"

El MC madrileño presenta mañana, con un showcase y firma en la Fnac de Nueva Condomina, su nuevo disco, Sinónimo, segunda parte de una «trilogía de la palabra» cuya gira, que comienza esta semana, llegará a Auditorio Murcia Parque el 23 de marzo.

Dice que «el rap ya es mainstream», y si es así –al menos en nuestro país– es, en parte, gracias a él. Y es que Rayden ha conseguido cambiar el estatus del género –en ocasiones, gustosamente condenado al underground o, en el mejor de los casos, al panorama alternativo– sin por ello renunciar a la calidad en su rimas. Hijo de A3Bandas, inició su carrera en solitario en 2010 con Estaba escrito, pero no fue hasta la publicación de En alma y hueso cuando el madrileño dio el gran salto. Ahora, David Martínez Álvarez –el hombre más allá del alias– se encuentra envuelto en una ambiciosa trilogía que la semana pasada alcanzó su segunda entrega con Sinónimo, sucesor de Antónimo (2017) y predecesor del que será su siguiente álbum: Homónimo. Aunque ahora es tiempo de equivalencias, y Murcia será una de las primeras ciudades en disfrutar de este nuevo trabajo con un showcase y firma mañana en la Fnac de Nueva Condomina. Será, no obstante, un pequeño aperitivo, ya que el 23 de marzo presentará su Sinónimo en el Auditorio Murcia Parque con toda la banda.



Sinónimo ya está aquí, y la espera se ha hecho larga.

Tienes razón, la espera ha sido demasiado larga.

Por lo que ha ido publicando en redes, parece casi que se ha quitado un peso de encima (el de tener las canciones escondidas hasta que saliera a la venta)...

Fíjate, el día antes de la salida del disco estaba hablando con Iván Ferreiro y le comentaba que de lo que más ganas tenía era de que dejase de ser mi problema para que fuese el problema de los demás [Risas].

Ha creado mucho hype en redes y entrevistas en cuanto al disco. ¿Ha superado sus propias espectativas?

Lo mejor que me ha pasado con este disco tras su salida es que puse las expectativas muy, muy altas para el oyente y la opinión generalizada es que les ha parecido incluso mejor de lo que esperaban. Sabía que tenía algo increíble entre manos, pero a veces la gente, por su momento vital o por otra serie de factores, no conecta igual; es muy bonito conectar de esta manera tan unánime.

¿Que ha ocurrido para que haya sacado de su interior cosas que igual en otro momento han permanecido entre las sombras?

Creo que ha sido un ejercicio de verdad y de valor de cara al oyente; hurgar y dar lo que creo que se merece aunque eso me pasara factura.

¿Cómo se comunican Antónimo y Sinónimo ? ¿Es una continuación?

Es la segunda parte de una trilogía que gira en torno a la palabra, trilogía que cerrará Homónimo. A la hora de construir el idioma el ser humano al principio buscó la confrontación y la contraposición; luego, la semejanza, la equivalencia y la connotación, y, por último, la identidad. Con esta trilogía quiero retratar estos tres estadios, por muy raro que sea crear un trabajo conceptual que durará un lustro en los tiempos que corren de lo inmediato...

El primer adelanto, Caza de pañuelos , es toda una declaración de intenciones, y su acogida ha sido brutal. ¿Qué le parece que lo hayan definido como un 'himno feminista'?

Pues agradezco el recibimiento, pero posiblemente a día de hoy no hubiese sacado esta canción. Tantas mujeres denunciando lo mismo y evidenciando eso en su arte y que tenga que ser la canción que ha hecho un hombre la que definan como 'himno' incluso a mí me chirría... Estoy aprendiendo sobre la marcha –creo que todos y todas– y debería haberme limitado a utilizar mis redes de megáfono, no en poner mi voz a esto. Es una línea difícil de ver y muy difusa.

En cualquier caso, muchas mujeres le han apoyado con este tema. ¿Qué siente al ver a Rozalén, Zahara, Ruth Lorenzo, Ana Morgade y Kira Miró, entre otras, cantando su canción?

En esto sí que te puedo decir que me siento totalmente agradecido. Es un tema que está recaudando dinero para una asociación de supervivientes de la violencia machista y poder contar con mujeres a las que admiro y que inspiran a tantas personas es totalmente un sueño.

Un poco al hilo de lo que me ha dicho antes, cuando lo presentó, dijo que no quería «ni medallas, ni galones, ni mucho menos reconocimiento», que no quería ser el protagonista, solo un actor secundario; y no es la primera vez que asume este papel. ¿Qué hay de aquello de que el rap es autobombo?

A mí es que eso es algo que me chirría... Por suerte el rap es el estilo que posiblemente trate más temáticas en sus temas.

Es evidente que su forma de rapear no es la misma que cuando le conocimos en A3Bandas, pero uno de los aspectos más evidentes de esta 'evolución' está en el apartado puramente musical. ¿Qué tiene una banda que no le ofrece un DJ?

Contar con músicos hace que el concierto esté vivo y tenga dinámica; hace que no esté 'enlatado'. Es increíble la sensación de que una banda 'camina'. Dicho esto, mi formación es rara porque sigo contando con mi DJ, que encima ahora también es teclista.

Lo que no ha cambiado –casi se ha acentuado o, más bien, perfilado– es su 'activismo', por llamarlo de alguna manera. ¿Un artista debe posicionarse? En su caso, cuando habla de temas que están relacionados con la política (la que afecta a la gente), ¿es algo natural o una postura completamente intencionada?

Creo que no nos tenemos que mostrar ajenos e insensibles a lo que ocurre en el día a día. No hay que caer en lo panfletario tampoco; pienso que la lengua que se moja mucho se pudre, pero la que se moja poco se seca, así que hay que mantener un equilibrio. En mi caso, por muy formada que tenga mi opinión solo la muestro si me preguntan.

Cada vez está más cerca, pero ¿cree que algún día el rap llegará al mainstream o está condenado a ese cajón de sastre que algunos denominan 'panorama alternativo'?

El rap ya es mainstream.