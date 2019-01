Aubrey de Grey: "No creo que la vida tenga límite una vez dejemos de envejecer"

Biólogo por la Universidad de Cambridge y especializado en biogerontología, De Grey defiende que la medicina regenerativa va a ser pronto capaz de, no solo retrasar el envejecimiento, sino de derrotarlo, dándonos una esperanza de vida indefinida.

Afirma que la biotecnología está a punto de darnos la capacidad de vencer el envejecimiento y vivir durante 150 años o quizás 1.000... ¿Cuándo será realidad?

Como cualquier tecnología pionera, no podemos predecir exactamente cuándo llegará. Pero creo que tenemos al menos un 50 % de probabilidades de tener el envejecimiento bajo control médico completo en los próximos 15 ó 20 años.

¿Y dónde cree que puede estar el límite de la vida humana?

No creo que tengamos ningún límite una vez que no envejezcamos más. De hecho, se podría decir que, ya que el envejecimiento es el aumento de la enfermedad y de las posibilidades de morir, potencialmente podríamos vivir hasta que quisiéramos.

Siempre habla de derrotar al envejecimiento, no de inmortalidad. Pero, ¿vivir mil años no es una especie de inmortalidad?

No me gusta la palabra inmortalidad. Creo que le da a la gente una impresión errónea de lo que estamos hablando porque tiene un significado determinado, ya sabes, significa que no puedes morir en ningún momento por ninguna causa, como ser atropellado por un camión o golpeado por un asteroide, y eso no es en lo que trabajo. Solo estoy trabajando en una de las causas de la muerte.

¿Realmente cree que todas las personas estarían dispuestas a vivir 150 años? He conocido a varias personas mayores que reconocen estar hartas de la vida ...

Cuando hablas con mayores ahora y les preguntas si están hartos de la vida, hay que tener en cuenta que son viejos, ya no pueden seguir a sus nietas en la pista de baile, y están agotados, sin energía. Vamos a arreglar eso. Ya no se quedarán sin energía porque la pérdida de energía es parte del envejecimiento. Tendrían más interés en aprovechar al máximo lo que la vida les ofrece. Otra cosa, y que es la más importante: no se trata de hacer que las personas vivan hasta 150 o 1.000 años, sino que se trata de mantenerlas sanas. Cuando alguien está sano, mental y físicamente, no quiere morir. No importa cuánto hace que nació.

Según tengo entendido, p ara usted, envejecer y morir no es tanto una cosa natural que hay que aceptar como la consecuencia lógica de no ser biológicamente perfecto.

El envejecimiento es ciertamente algo natural, pero como muchas otras cosas que hemos resuelto. La tuberculosis también es algo natural, pero ya no la tenemos en el mundo desarrollado y estamos contentos. Así que creo que ahora es el momento para que la medicina ataque otra cosa 'natural'.

¿Y cuál es la vía para hacerlo?

Necesitamos aumentar la maquinaria de reparación de daños con la que nacemos. Hay vacíos en esa maquinaria. Hay algunos tipos de daño que el cuerpo no repara y se acumulan, y eventualmente provocan la enfermedad y nos matan. Necesitamos desarrollar medicamentos que llenen estos vacíos. Cada uno de estos diferentes tipos de daños –he descrito siete– puede matarte, incluso si arreglamos todos los demás por completo.

Pero, entonces, ¿tenemos que vencer primero al cáncer o al Alzhéimer como causas principales de muerte en la vejez?

Uno de los grandes errores es pensar que el Alzhéimer o el cáncer son enfermedades –como las infecciones– que pueden ser curadas individualmente, como la tuberculosis. Eso no tiene sentido. Son parte del envejecimiento. La palabra enfermedad se está utilizando ahí de manera demasiado amplia. Debería estar restringido a cosas que proceden del exterior, como infecciones. Las cosas que ocurren al final de la vida y empeoran a medida que envejecemos, son parte del envejecimiento, aunque las llamemos enfermedades.

Y todas las investigaciones que hay ahora sobre el cáncer o el Alzhéimer, ¿son vías abiertas que servirían a su trabajo?

No lo están haciendo de la manera correcta. El cáncer es un buen ejemplo. El trabajo de María Blasco, en realidad, tiene mucho que ver con el cáncer, creemos que está haciendo las cosas de forma correcta. De hecho, estamos haciendo un trabajo similar en la fundación. Pero la mayoría de las investigaciones sobre el cáncer no son así, esperan hasta que las personas ya tengan cáncer.

¿Hay que dar un paso atrás?

Sí, tiene que ser preventivo, tenemos que tratar a las personas antes de que enfermen. Va a ser mucho más efectivo así.

Ha nombrado a María Blasco, y supongo que también está familiarizado con el trabajo de otros científicos españoles como Juan Carlos Izpisúa. ¿Sus trabajos son parte de la solución para vivir más?

Sin duda. El trabajo realizado por destacados científicos españoles está contribuyendo en gran medida a esta misión. María Blasco, por ejemplo, está en nuestro consejo asesor científico, la conozco desde hace muchos años y hace un trabajo fantástico. Además, hay otros investigadores españoles que ahora no están en España, como Izpisúa o Ana María Cuervo, en Nueva York una científica muy prominente en esta área y otra buena amiga mía. Así que, sí, ciertamente los científicos españoles están jugando un papel importante en estos avances.

Ya hay mucha gente trabajando en la terapia génica. Si la tecnología ya está ahí, ¿el problema ahora es convencer a la gente y obtener el dinero para investigar?

Involucrar a las personas es fácil. Cuando acudes a un científico y le dice que tienes este interesante proyecto, es fácil que se interesen. El dinero es la parte difícil. Porque no proviene de los científicos, proviene del gobierno o quizás de la industria o lo que sea, y la gente necesita estar convencida de que el dinero será productivo. En la sociedad actual, todavía hay una terrible tendencia a pensar que el envejecimiento no es un problema médico, y que, por eso, es inevitable y no hay forma de que podamos hacer algo al respecto. Tenemos que sacar a la gente de esa actitud antes de que se puedan volver entusiastas y apoyen el que se gaste dinero en hacer esto. Por lo tanto, dedico una gran cantidad de mi tiempo a recaudar dinero. Pero está mejorando, cada año hay más avances y la posibilidad de que funcione es más fácil de comunicar. La gente cree más y más. Son más entusiastas.

De hecho, en su Fundación SENS tienes un premio económico para investigadores: el Methuselah Mouse Prize (Premio Ratón Matusalén). Por cierto, buen nombre.

(Ríe). Estos premios los creamos hace 15 años. Por aquel entonces solo tratábamos de subir el perfil, para que la gente entendiera que se trataba de ciencia real e investigación real y que teníamos una oportunidad de éxito. En realidad, ahora, ya ni siquiera necesitamos ese tipo de cosas porque ya hay mucha publicidad, la gente está viendo el progreso en las noticias de todo el mundo todo el tiempo.

¿Cree que ha sido un científico incomprendido durante mucho tiempo y que ahora empiezan a escucharle?

¡Es todavía mejor! Hace 15 años la mayoría de la gente no entendía realmente lo que estaba diciendo, y fue bastante difícil. Hace diez años, esto se acabó, la gente empezaba a entender, y hace solo cinco, algunos científicos europeos, incluyendo tres españoles, publicaron un artículo que venía a decir con bastante exactitud lo que yo había dicho hace diez años. Aún así, todavía no está completamente aceptado.

¿Siente que ha nacido 50 años antes de lo debido?

No sé si esta tecnología llegará a tiempo para que yo pueda beneficiarme personalmente, pero no estoy preocupado por eso. Ahora tengo una vida muy plena porque estoy ayudando a desarrollar esta tecnología que mejorará mucho la vida de las personas.