Pau Donés anuncia un "adiós, pero hasta luego" con un vídeo

El cantante español Pau Donés, vocalista del grupo Jarabe de Palo, ha comenzado el año con un emotivo mensaje en Youtube en el que anuncia un "adiós, pero hasta luego".

El músico confirmó así que se aparta de los escenarios y de los estudios. "Como muchos ya sabéis, este año vamos a parar. Han sido 20 años conectados a la música y quizá ha llegado el momento de hacer otras cositas", dice el músico en el vídeo.

"Me vienen a la cabeza un montón de pensamientos, la cantidad de cosas buenas que nos ha dado la música", destacó Pau Donés en la grabación, en la que prometió, sin embargo, volver. "Lo que viene por delante será, por lo menos, tan bueno como lo han sido estos veinte años, pero no habrá escenario, música en directo, y eso lo echaremos mucho de menos, y sobre todo a vosotros, pero también deciros que volveremos, esto es una paradita, es un adiós pero hasta luego", resaltó el compositor. "No sé cuándo, cómo, ni de qué manera, pero volveremos", insistió.

Donés aprovechó también el vídeo para agradecer el apoyo de sus seguidores, a quienes pidió "retomar el contacto" en el futuro.

Por último, el cantante felicitó el año a sus fans: "Espero que sea un año para todos de lujo y, sobre todo, sed felices. La vida es urgente, es una y ahora y hay que vivirla a tope, con intensidad".