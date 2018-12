Pedro Cano: ''El pensamiento es más fuerte que el lugar donde se pinta''

Viajamos a los estudios de Pedro Cano, a trav閟 de la mirada del artista, para conocer los espacios donde ha desarrollado gran parte de su trayectoria: Madrid, Italia, Nueva York o Blanca. Nuestra ruta comienza en su pueblo natal, lugar que alberga la inocencia inicial y la etapa de plena madurez de su pintura. Sin embargo, cada ciudad ha forjado su identidad como pintor y modelado su sensibilidad creativa.

El estudio de Pedro Cano está ubicado en el casco antiguo de Blanca, muy próximo al Centro Negra, dedicado a la investigación artística. Desde su casa, donde nos espera, hay unos cinco minutos a pie hasta el taller, aunque el trayecto parece más complejo debido a la orografía de las empinadas y estrechas calles, que van trazando un curioso zigzag entre las viviendas.

Mientras conversamos, dejamos atrás la iglesia y la plaza. Advertimos el color oscuro de la montaña, que nos envuelve, y nos detenemos frente a una puerta de madera de doble hoja. El lugar perteneció a su abuelo Pedro Antonio 'el Manchego' y ''la llave tiene más de cien años", explica el pintor mostrando el objeto de hierro. ''Es verdad que tengo en mi casa otro sitio donde trabajo, pero este es mi taller, este es mi estudio", añade con una sonrisa amable mientras nos invita a entrar.

El espacio es luminoso, con techos elevados. Durante su remodelación se unieron los pisos superior e inferior y presenta varias estancias comunicadas. Un gran ventanal que da a una terraza proyecta una luz indirecta por el efecto de las cortinas, que se apresura a abrir. Llama la atención el banco de trabajo, antiguo, rudo, repleto de enseres. Un mapa que data de 1912 preside una de las paredes blancas. Apenas cuatro acuarelas del paraje de la peña negra por las que siente especial cariño se exhiben a modo de decoración. Frente a nosotros, la obra en la que trabaja, dedicada a la ciudad de Matera.

Continuamos nuestro recorrido a través de la memoria del artista.

Pedro Cano relata que en 1956 Blanca es escenario de su íntima relación con la pintura: ''el primer sitio donde empecé a pintar fue en mi casa, donde vivo actualmente. En el último piso había un terrado donde se tendía la ropa cuando llovía. Naturalmente, no tenía ventanas ni luz eléctrica, sino que simulaba una especie de estudio al aire libre donde pintaba solo de día y cuando el tiempo era bueno", ríe al recordarlo.

''Hacia 1957 –continúa- mi madre me cedió lo que llamamos 'el amasador' o lugar para amasar, donde ella tenía la artesa en la que se preparaba el pan", explica.

La habitación era relativamente pequeña, ''pero con mucho encanto", puntualiza. Compuesta por dos o tres ventanas que daban al patio de su casa, se convirtió en un lugar donde poder pintar: ''no sé, esa cosa romántica de los críos".

Años más tarde, en 1967, su madre agrandaría ligeramente la casa: ''con el fin de guardar el pescado que vendíamos e instalar una cámara frigorífica en la planta baja, se compró un trozo de casa contigua y allí, en el último piso, empecé a pintar cuadros más grandes".

Cuenta que lo mejor de ese espacio era que lo podía tener desordenado porque no subía nadie y eso le daba una gran libertad. ''El suelo era de yeso y le aportaba un carácter muy especial pero si caía algún líquido, empapaba", afirma. Es aquí donde da rienda suelta a su creatividad, que se une a su fascinación por pintar del natural o al aire libre.

Tiempo después se trasladaría a Madrid para realizar el servicio militar: ''me fui voluntario para quedarme en la capital y poder asistir a la academia de Bellas Artes".

En Madrid vivía en una pensión y como carecía de espacio propio para pintar fuera de clase dibujaba en la calle, en la Plaza Mayor o en la Casa de Campo -todavía conserva dibujos de esta época, bocetos de trazos rápidos-. Uno de los aspectos más importantes de este periodo fue su ingreso en la Escuela Superior de Bellas Artes, convertida más tarde en facultad: ''estaba ubicada en la calle Alcalá 13 y las habitaciones donde pintábamos eran relativamente pequeñas, no entraban más de treinta personas; estábamos muy apiñados".

En 1969 consigue una beca de estudios para la Academia de España en Roma: ''allí tuve la suerte de vivir en un lugar fantástico. En uno de los patios teníamos nada menos que el Tempietto de Bramante ".

Narra el pintor que cuando vio el estudio por primera vez era gris oscuro y tuvo que armarse de valor para pedir al director que lo pintaran de blanco: ''mire usted, si quiere no cobro esta mensualidad pero yo vengo de Murcia y a mí me gusta la luz", le dijo. La luz se convertiría en un elemento primordial de sus obras.

Uno de los cuadros de aquella etapa es ''El retorno", que actualmente se puede visitar en la Fundación Pedro Cano .

Finalizada su estancia en la Academia, Cano y su, por entonces, esposa, buscaron un pueblecito para vivir cerca de Roma: ''Encontré en Anguillara una vivienda con tres habitaciones, una de las cuales funcionaba como cocina y saloncito". Tenía un dormitorio de paso y al final una habitación pentagonal con suelo de barro cocido que había sido el dormitorio de un obispo. Las tres ventanas tenían vistas al Lago de Bracciano.

Aquel espacio fue muy importante en su trayectoria, ya que realizó la exposición de Beirut, cuyas obras desaparecerían en un incendio devastador ocurrido durante la guerra. Curiosamente, años más tarde, encontraría una de las piezas en un viaje a Nueva York. Se trata de un cuadro horizontal de dos niños que están de espaldas, mirando por una ventana.

En 1972, durante su primera etapa en Anguillara, tuvo la oportunidad de participar en una exposición colectiva organizada por una importante galería. Fue entonces cuando su obra, de temática próxima a lo social, llama la atención de la crítica.

Como gran viajero, recorrió Latinoamérica con su mujer durante un año. Al volver, consideraron la posibilidad de adquirir una casa en Anguillara que constituiría su segundo estudio y el germen de las exposiciones de París, Bolonia o Milán, entre otras. Pedro Cano todavía conserva este lugar: ''es un estudio con el que tengo una relación magnífica. Por ejemplo toda la serie de Identidad en Tránsito está pintada allí, como todo el ciclo de Las ciudades invisibles ", de Calvino.

En 1975 acomoda en Blanca el estudio conocido como la Casa Azul, una vivienda que su madre le había regalado al casarse: '' lo primero que organizo en una casa es el estudio donde voy a pintar ", dice. Se trataba de una segunda planta con buena luz donde pinta cuadros de medida media: ''no hice muchas obras pero sí dibujé bastante porque tenía una mesa colocada en un lugar estupendo".

Casi una década después, en 1984, viaja a Nueva York, ciudad que sería de especial relevancia en su carrera: ''me fui para cinco meses y me quedé cinco años", añade. Allí tuvo dos estudios, ''el primero de ellos compartido". Tenía buena luz porque disponía de tres ventanas y pagaba por él 700 dólares: ''como es lógico también dormía allí; tenía una mesa para dibujar y un caballete colgado en la pared donde colocaba los cuadros". El espacio era pequeño, impregnado de olor a aguarrás pero la dueña aceptó que fuera pintor: ''tuve que decir que era designer porque de lo contrario no me lo habría alquilado".

A los cinco meses consiguió un estudio individual, situado en el 59 E. 7 th Street , dirección que daría título a una de sus colecciones. Esta vivienda era un sexto piso sin ascensor: ''la sala preciosa, con dos ventanales grandes desde los que se veían las Torres Gemelas; al mismo entrar había una cocina donde cabía una mesa bastante grande. Conservo fotos cenando allí con la periodista Rosa María Calaf".

Las escaleras daban acceso a ''una terraza de esas de asfalto, americana, como en la película de La Ley del silencio, eso me gustó mucho; conseguí la vivienda gracias a una chica que conocí en un viaje que hice con unos cantantes sudamericanos llamados 'Intillimani", unos artistas chilenos que se quedaron exiliados en Italia".





A la vuelta de Nueva York, Pedro Cano fijó su residencia en Roma. Pero ese primer estudio nunca lo ha considerado como tal: ''me compré un estudio horroroso, es el sitio más feo que he tenido en mi vida. Estaba en una zona llamada Testaccio, muy de moda en Roma, pero era un tercer piso que daba a dos patios donde únicamente se escuchaban cadenas de retretes".

Por suerte, encontró de nuevo otro lugar para pintar: '' un estudio que fue esencial en mi trabajo ". Situado cerca de la estación, ''donde en aquel momento nadie quería vivir", supuso una fuente de oxígeno –gracias, además, al magnolio que tenía delante de una de las ventanas-. Es un espacio con mucha luz, ''una luz muy violenta, con techos de seis metros ligeramente abovedados".

Le pregunto si el lugar es un elemento influyente a la hora de pintar . ''Lo bueno es que tú lo tengas en la cabeza –responde-. Cuando piensas en eso que tienes delante de ti, una obra en la que trabajas, no la piensas en el estudio. Igual la idea te viene comiendo o paseando y lo bonito es cuando va creciendo. Para ello tienes que tener las armas, las herramientas, y eso lo aporta el estudio . El pensamiento es más fuerte que el lugar donde se pinta ".

Me intereso también por su proceso creativo. ''En el estudio siempre tengo dos cosas: música, porque de lo contrario no puedo pintar, y luz. La luz es esencial . También para poder hacerme un té, pero no tengo más que una taza para mí [ríe]. Voy a tener que traerme alguna taza más [hace un guiño de cortesía]''.

¿Podría hablarme de la importancia que otorga a la luz? ''Para mí es fundamental que la luz del estudio sea apropiada. Es una necesidad muy fuerte. Por decirte, la única vez que tuve un estudio sin buena luz no recuerdo si quiera los cuadros que pinté. No puedo acordarme. La luz es una especie de aliado grande. Es una compañera de viaje importante que te va guiando . Yo no habría pintado estas cosas si no llega a ser por la luz", sostiene.

Su estudio ''es muy primitivo, no distrae: en Roma no tengo nada en las paredes. En Anguillara, tampoco. Si hay muchas cosas resulta agobiante".

Entonces, ¿qué hace cuando acaba un ciclo de trabajo? , le digo. ''Intento lavar las cosas, deshacerlas, esconderlas o quitarlas del todo. Por ejemplo, esos dibujos que ves ahí me gustan porque son de la parte de atrás de la casa y estas fotos –señala- me las ha regalado hoy un fotógrafo indio".

¿Cómo cree que cada estudio ha modificado de algún modo su carrera? '' Naturalmente, el primer estudio está muy relacionado con la inocencia de pintar. Es casi un juego. Cuando me meto en el amasador de mi madre ya hay como una especie de obligación, porque todavía no sé si voy a hacer o no Bellas Artes. Era un sitio en el que me sentía arropado por la idea de que pintar se convirtiera en parte de mi vida y eso creo que es importante. A diferencia ya de la etapa anterior".

Y se traslada a Madrid. ''Mi lugar de trabajo fueron las aulas de la escuela hasta que mi madre me compró un pequeño taller. Mi relación con el estudio se hizo cada vez más intensa. Tener hojas de papel que te están esperando para que vengas, trabajes y pienses. Intentar crear una caligrafía personal, contar una historia que te pertenezca de cualquier modo. Eso es muy importante ".

El paso más significativo de su vida, que sería ir a Roma, ocurre en el estudio madrileño: ''Tenía solo 27 metros cuadrados, pero nunca en mi vida creo que haya habido más condensación de ilusiones dentro de mi cabeza . En aquellos momentos vivía una dedicación total; pasaba todo mi tiempo dedicado a la pintura".

Hasta que después llegan los dos estudios de Anguillara, que constituyen la madurez. Sin embargo, ''en el estudio de Nueva York me di cuenta de que existían muchas más cosas de las que había podido imaginar. Fue una inmersión enorme con un mundo cultural, con una lengua distinta; una ciudad en los años ochenta y lo que significaba en ese momento. Aunque yo venía de Italia, Roma no tenía nada que ver con lo que me estaba esperando en Nueva York".

¿Cuál ha sido el estudio más importante para usted? '' El estudio más importante que yo he tenido para desarrollar mi trabajo ha sido la calle, la pintura al aire libre", afirma entornando los ojos. ''Te diré que me gusta mucho en los cursos que hago intentar que la gente pinte del natural".

¿Qué pretende que aprendan? ''A mirar y a decidir qué pedazo de vida quieren representar de la complejidad de mundo que tienen delante".