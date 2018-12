El Warm Up regala a Noel Gallagher por Navidad

Gallagher llegará a Murcia con su banda High Flying Birds, aunque habitualmente acompaña sus 'set list' con los éxitos de Oasis.

La mitad de Oasis. Para algunos, incluso, algo más. Uno de los compositores más aclamados de las últimas décadas y, probablemente, uno de los pocos músicos que ha conseguido alcanzar la categoría de 'Leyenda' por encima de la década de los ochenta. El hombre que en los noventa 'salvó' a Gran Bretaña de la era del grunge y el autor de himnos como Live forever, Don't look back in anger y Wonderwall, entre otros muchos. La presentación podría ser interminable, pero a todas luces innecesaria, pues son pocos los que hoy día no localicen al de Mánchester. A Noel Gallagher.

Por eso, su confirmación ayer para la próxima edición del Warm Up - Estrella de Levante fue todo un shock, un regalo de Navidad anticipado. El británico, que actuará en La Fica el 3 o el 4 de mayo, llegará a Murcia junto a su actual banda, Noel Gallagher's High Flying Birds, con la que lleva desde 2010 recorriendo mundo y publicando material nuevo. De hecho, el mayor de los hermanos Oasis ha publicado tres trabajos de estudio desde la sonada separación de la banda, tras una pelea entre Noel y Liam poco antes de ofrecer un concierto en Seine, a las afueras de París. Los álbumes son su homónimo Noel Gallagher's High Flying Birds (2011), Chasing yesterday (2015) y el último hasta la fecha, Who built the moon? (2017).

Grabado durante dos años con el productor y compositor de renombre David Holmes, y lanzado en noviembre a través del sello Sour Mash, Who built the moon? es el trabajo más exitoso de esta nueva etapa de Noel Gallagher. Debutó en el Reino Unido con el número uno tan solo dos semanas después de su publicación, y temas como Holy Mountain o The dying of the light los situaron diez veces consecutivas en este puesto, hazaña que no ha logrado ninguna otra banda y que demuestra que el fuego compositivo del artista sigue candente en su interior.

Sin embargo, como responsable de buena parte de la discografía de Oasis, aquellos que asistan al Warm Up este año seguramente también puedan disfrutar de algunos de los éxitos del proyecto que le lanzó a la fama internacional. El pasado 10 de noviembre, la banda ofreció en Belo Horizonte (Brasil) uno de sus últimos conciertos de 2018, y el set list –sobre todo durante la segunda mitad de la presentación– estuvo plagado de éxitos de Oasis: Go let It out, Little by little, Whatever, Half the world away..., además de las ya citadas y alguna que otra sorpresa.

Los 'Pajaros de Altos Vuelos' que acompañarán a Noel en Murcia son el teclista Mike Rowe; el batería de Lemon Trees, Jeremy Stacey, y el percusionista Lenny Castro. La página oficial del grupo ya anuncia su participación en el 'Spain's Warm Up' justo antes de participar en un tour por su país que inicia en el castillo de Cardiff el día 24 de mayo y concluirá en el castillo de Exeter el 30 de junio, tras pasar por el dublinés de Malahide el día 16 de ese mes. La última fecha del escueto calendario de la banda –con solo ocho entradas– será también en España, en el Mad Cool (Madrid).



Directo a la cabeza del cartel

Por supuesto, la visita de Noel Galagher's High Flying Birds dinamita la parte alta del cartel del festival, que hasta ahora estaba dominada por los norirlandeses Two Door Cinema Club y los escoceses Teenage Fanclub. Otro de los grandes atractivos del próximo Warm Up es la visita de los madrileños Vetusta Morla, que lideran el apartado nacional junto a los locales Second y otros grupos de primer nivel como La Casa Azul, Carolina Durante y Miss Caffeina.

Los abonos para Warm Up - Estrella de Levante están a la venta a través de la web oficial del festival, www.warmupfestival.es, por 45 euros hasta el jueves, cuando subirán de precio.