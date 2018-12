Noel Gallagher, exguitarrista de Oasis, nuevo nombre del WARM UP

Nuevas confirmaciones del WARM UP. El festival murciano ha anunciado la presencia de Noel Gallagher´s High Flying Birds, el proyecto en solitario del exintegrante de Oasis.

Convertido en uno de los compositores más queridos y exitosos del Reino Unido durante más de un cuarto de siglo, Noel Gallagher ha seguido recorriendo el mundo de forma implacable acompañado de los miembros de su banda, abarcando conciertos y festivales y reuniendo a miles de fans, con una cuidada selección de temas que ha escrito y publicado en las últimas tres décadas.

En 2017 llegó su tercer álbum de estudio, "Who Built The Moon", grabado durante dos años con el productor y compositor de renombre David Holmes. Lanzado en noviembre de 2017 a través del sello Sour Mash, el disco debutó en el Reino Unido con el número 1 tan solo dos semanas después de su publicación. Temas como "Holy Mountain" o "The Dying of The Light" los situaron 10 veces consecutivas en este puesto, ninguna otra banda ha logrado tal hazaña.

Noel Gallagher´s High Flying Birds estarán junto a los ya confirmados Two Door Cinema Club, Vetusta Morla, Teenage Fanclub, Roosevelt, La Casa Azul o Miss Caffeina los días 3 y 4 de mayo en La Fica (Murcia).

Los abonos para WARM UP Estrella de Levante están a la venta a través de la web oficial del festival, www.warmupfestival.es, por 45€ hasta el jueves, cuando subirán de precio.