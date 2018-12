Carlos Santos, Concha Velasco y José Sacristán volverán al teatro en Murcia

Por los teatros Circo y Romea de Murcia pasarán la próxima temporada grandes nombres de la escena como los de Concha Velasco, Lola Herrera, José Sacristán, Beatriz Carvajal o el murciano ganador de un Goya Carlos Santos, que se sumarán a coproducciones con compañías locales, ciclos de circo, de jazz y de flamenco, además de espectáculos infantiles, de danza y conciertos, entre otros.

El concejal de Cultura, Jesús Pacheco, y el programador de los teatros, Juan Pablo Soler, presentaron ayer la programación de estos espacios para los meses de febrero a junio, que, con más de cien fechas, definieron como «una oferta de calidad y excelencia con espectáculos diversos y de todo tipo, para llegar al mayor número de espectadores posibles».

La programación se abre el 1 de febrero en el Teatro Circo con el montaje Todas las mujeres, de producciones Off y Vania, y acaba el 28 de junio con una coproducción de estilo clown, Periplo, de los murcianos Ayeklawn. En el Romea, la temporada comienza un día más tarde, el 2 de febrero, con la obra El funeral, protagonizada por Concha Velasco, y finalizará el 13 de junio con el montaje Fresa y chocolate, de Alberto Alfaro.

Entre medias, más de un centenar de espectáculos de toda índole entre los que Soler ha destacado los dos que conforman el ciclo de circo: Speakeasy, de la prestigiosa compañía francesa The Rat Pack (21 de febrero), y Humans, de los australianos Circa (16 de marzo), ambos en el Teatro Circo. Además, tras el éxito de la pasada temporada, se repetirán los ciclos 'De cerca' –cuatro conciertos en los que el artista bajará del escenario y tocará entre el público– y 'A solas' –otras tantas obras teatrales con un solo intérprete–, que en ambos casos estarán este año protagonizados por figuras femeninas para poner en valor el papel de la mujer en las artes escénicas. En el primer caso serán Las Añez, Clara Montes, Clara Peya y Devacas –los días 8, 15, 22 y 29 de mayo–, y, en el segundo, destacan los textos Claudia (con la actriz argentina Claudia Victoria Poblete, el 11 de abril) y Los días de la nieve (con Rosario Pardo, el 10 de mayo).

Otra mujer de carácter, Lola Herrera –que mañana estará en el Teatro Guerra de Lorca–, regresará a la Región los días 7 y 8 de junio de la mano de Pentación Espectáculos con Cinco horas con Mario. José Sacristán lo hará, con otro texto de Miguel Delibes (Mujer de rojo con fondo gris) en marzo, el día 17, y Pepón Nieto y Magüi Mira pisarán las tablas del TCM el primer día de junio, con La culpa de David Mamet. Otros títulos que destacarán en los próximos meses serán el clásico de Rojas Zorrilla Entre bobos anda el juego, dirigida por Eduardo Vasco; The Lehman Trilogy, con Sergio Peris-Mencheta a los mandos, y el drama de Arthur Miller El precio, dirigida por Silvia Munt.

El apoyo a los dramaturgos, directores y actores locales seguirá siendo una de las grandes apuestas de los dos teatros municipales a través de tres coproducciones (Yerma, de Doble K Teatro, el 20 de febrero; Volvió una noche, de Bonjourmonamour, el 22 y 23 de marzo, y Periplo, de Ayeklawn, el 27 y 28 de junio) y dos colaboraciones (Háblame, de Dado Producciones Teatrales el 23 de febrero, y Heaven, de Vita Brevis, el 14 de mayo). En este apartado, merece la pena destacar la comedia Volvió una noche, un texto de Eduardo Rovner con dirección de César Oliva y que tiene como protagonistas a Beatriz Carvajal –'La Torrijas' y Goya en las exitosas series Aquí no hay quien viva y La que se avecina– y a Carlos Santos, que volverá a actuar así después de varias temporadas sobre las tablas de un teatro de su ciudad. Además, se mantendrán los ciclos 'Escena de aquí' y 'Microteatros', ambos escritos, dirigidos o interpretados por artistas murcianos.

Por otro lado, la programación infantil y familiar dará un giro en esta temporada, dejando los montajes teatrales de mediano formato «para otros espacios municipales en los que ya se vienen ofreciendo ese tipo de obras, como los auditorios municipales», de manera que el Romea se especializará en musicales de gran formato, y el Teatro Circo programará «espectáculos hasta ahora difíciles de ver en Murcia», como danza contemporánea para niños o montajes para bebés de 1 a 3 años.



Conciertos y más

En el plano musical destaca –además de lo citado– la décimo sexta edición de la Cumbre Flamenca, del 14 al 23 de febrero, por la que pasarán figuras como La Tremendita, Tomasito, El Pele o Remedios Amaya. También el ciclo 'Jazz&Black', que sumará a sus cuatro conciertos (Booker T. Jones, el 28 de febrero; Shayna Steele, el 7 de marzo; Mamas Gun y Fernando Rubio, el 14 de marzo, y Gonzalo Rubalcaba y Stefano Bollani, el 28 de marzo) un espectáculo novedoso para acercar la música negra a los más pequeños a cargo de la compañía Pel Més Menuts (3 de marzo), y también se presentará una versión jazz de la ópera Las bodas de Fígaro (29 de marzo).

Pero la música no para ahí. Esta nueva programación está salpicada con las actuaciones de grupos y artistas como Carlos Núñez (2 de febrero), Pedro Guerra (9 de febrero), Antonio Orozco (en tres sesiones: 12, 13 y 14 del mismo mes), Love of Lesbian (15 de marzo), Café Quijano (6 de abril), Nathy Peluso (22 de abril), Los Zigarros (24 de abril), Viva Suecia (25 de abril), Los Secretos (15 de junio) y Gabriel Hernández, padre de los músicos murcianos Álex Juárez y Rey Lobo que, tres décadas después de su último concierto, el 17 de marzo volverá a subirse a un escenario por insistencia de sus vástagos, que han publicado recientemente en Spotify su primera referencia, Mayo del 82. Además, Murcia podrá disfrutar de un espectáculo único, Proyecto Sin Aliento, que reunirá en directo –en una mini gira de tres conciertos– a Sean Frutos, de Second; Miguel Rivera, de Maga, y Javier Ojeda, de Danza Invisible (21 de marzo).

Por último, si hablamos de humor, hay que marcar el 10 de marzo en el calendario. Mientras hace un año fue el show de La Vida Moderna el que centró buena parte de la atención en este apartado, esta vez será otro programa el que destaque entre la variada programación de los teatros de Murcia. Se trata del late night de YouTube No Te Metas En Política, con Facu Díaz y el murciano Miguel Maldonado, cuya gira llegará al Teatro Circo.

Pacheco ha destacado que en ambos teatros cada vez los aforos están más completos y las entradas se adquieren con mayor antelación y, por ese motivo, las taquillas y canales de venta para la próxima temporada se habilitarán este mismo mes, durante las navidades, para que los murcianos puedan regalar en estas fechas entradas para espectáculos.

La programación completa de ambos teatros se puede consultar en sus respectivas páginas web.