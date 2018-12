'El reino' y 'Campeones', con trece y once menciones, las favoritas.

La lectura de los nominados a la 33 edición de los Premios Goya dejó ayer sabor murciano. La Academia de Cine, encarnada en los actores Rossy de Palma y Paco León –encargados de hacer público el listado de candidatos–, cumplió con lo pronosticado y designó a Eva Llorach como una de las cuatro intérpretes revelación de 2018. La coprotagonista de Quién te cantará ya había 'colocado' su candidatura en todas las quinielas después de que tanto los Feroz como los Forqué la situaran entre las mejores actrices del año, aunque en esta ocasión su nombre cae en una categoría que ya dio una gran alegría a la industria regional en 2017 con el galardón recogido por Carlos Santos.

Sin embargo, la murciana no será la única representante regional en la gala que se celebrará el próximo 2 de febrero en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. Como viene siendo casi costumbre, el compositor jumillano Roque Baños no faltará a su cita con los Goya. Con tres estatuillas en su haber particular, en esta ocasión competirá –junto a Tessy Díez– por hacerse con el premio a la Mejor Canción Original por Tarde azul de abril, de la banda sonora de El hombre que mató a don Quijote, de Terry Gilliam. Baños, responsable también este año de las bandas sonoras de cintas de éxito como Yucatán, de Daniel Monzón, y Sin rodeos, de Santiago Segura –además de la de la cinta del ex Monty Python–, se quedó fuera en cambio de las nominaciones a Mejor Música Original; premio que se decidirá entre El reino, de Rodrigo Sorogoyen –y gran protagonista de la lectura, con 13 citaciones–; En las estrellas, de Zoe Berriatúa; La sombra de la ley, de Dani de la Torre, y Yuli, Iciar Bollaín.

En su lugar, el jumillano tendrá que vérselas con Coque Malla, nominado por el tema Este es el momento, de la película Campeones –segunda cinta con mayor número de nominaciones (11) tras El reino–; Paco de la Rosa, por Me vas extrañar, de la cinta Carmen y Lola –una de las sorpresas de la jornada, con ocho candidaturas–, y Javier Limón, autor de Una de esas noches sin final, de otra de las cintas con mayor peso en esta edición: Todos los saben, del oscarizado cineasta iraní Asghar Farhadi.

Por su parte, Llorach tendrá enfrente en la lucha por el Goya a la Mejor Actriz Revelación a las dos protagonistas de Carmen y Lola, Rosy Rodríguez y Zaira Romero, y a la líder del equipo de baloncesto de Campeones, Gloria Ramos. La murciana no optaba al premio a Mejor Actriz Protagonista –nominación que sí ha conseguido en los Forqué y los Feroz–, ya que la productora decidió concentrar sus opciones en su compañera Nawja Nimri, que buscará su primera estatuilla –en cinco citaciones– ante Susi Sánchez (La enfermedad del domingo), Lola Dueñas (Viaje al cuarto de una madre) y Penélope Cruz (Todos lo saben).

Y, aunque nacido en Santander, otro 'murciano' –vivió durante décadas en la capital del Segura– aspira a subir a la tarima durante la gala del 2 de febrero: el cineasta Elías León Siminiani. El cántabro, director y guionistas de Apuntes para una película de atracos, opta a la Mejor Película Documental; premio por el que también pelean El silencio de otros, Desenterrando Sad Hill y Camarón: flamenco y revolución.



Resto de categorías

Pero la suerte, que sonrió al equipo de Quién te cantará en la categorías interpretativas –Natalia de Molina también está nominada, ésta como Mejor Actriz de Reparto–, fue aciaga para su director, que no apareció ni para Mejor Película, ni Dirección ni Guion. A la primera optan las citadas El reino, Campeones, Todos lo saben y Carmen y Lola, además de Entre dos aguas, de Isaki Lacuesta. Las cinco son, además, candidatas a Mejor Dirección, con la salvedad de que Arantxa Echevarria (Carmen y Lola), lo hará, junto a Andrea Jaurrieta (Ana de día), Celia Rico (Viaje al cuarto de una madre) y el tándem formado por los hermanos César Esteban y José Esteban Alenda (Sin fin) como Mejor Dirección Novel.

El Goya al Mejor Actor Protagonista se lo disputarán cuatro pesos pesados de la industria del cine español: Javier Gutiérrez (Campeones), Javier Bardem (Todos lo saben), José Coronado (Tu hijo) y Antonio de la Torre (El reino). Éste último, además, contará con varios compañeros en el resto espacios interpretativos: Luis Zahera, a Mejor Actor de Reparto (junto a Juan Margayo, por Campeones; el propio De la Torre, por La noche de 12 años, y Eduard Fernández, por Todos lo saben); Ana Wagener, a Mejor Actriz de Reparto (junto Carolina Yuste, por Carmen y Lola; Anna Castillo, por Viaje al cuarto de una madre, como se ha adelantado, Natalia de Molina) y Francisco Reyes, a Mejor Actor Revelación (junto a Jesús Vidal, por Campeones; Moreno Borja, por Carmen y Lola, y Carlos Acosta, por Yuli).