Los murcianos Eva Llorach y Roque Baños, entre los nominados de los Premios Goya

La lectura de los nominados a la 33 edición de los Premios Goya ha dejado sabor murciano. La Academia de Cine, encarnada en Rossy de Palma y Paco León, ha cumplido con lo pronosticado y ha colocado Eva Llorach como una de las cuatro intérpretes revelación de 2018. La coprotagonista de Quién te cantará ya había 'colocado' su candidatura en todas las quinielas después de que tanto los Feroz como los Forqué la colocaran entre las mejores actrices del año, aunque en esta ocasión su nombre cae en una categoría que ya dio una gran alegría a la industria regional en 2017 con el galardón recogido por Carlos Santos.

Sin embargo, la murciana no será la única representante regional en la gala que se celebrará el próximo 2 de febrero en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. Como viene siendo casi costumbre, el compositor jumillano Roque Baños no faltará a su cita con los Goya. Con tres estatuillas en su haber particular, en esta ocasión competirá –junto a Tessy Díez– por hacerse con el premio a la Mejor Canción Original por Tarde azul de abril, de la banda sonora de El hombre que mató a don Quijote, de Terry Gilliam.

Por otro lado, el cántabro Elías León Siminiani, que durante décadas ha vivido en Murcia, también está nominado como director de Apuntes para una película de atracos en la categoría de Mejor Película Documental.

No obstante, El reino, de Rodrigo Sorogoyen, con 13 nominaciones, se ha alzado como la gran favorita de este año. A la película inspirada en la trama Gürtel y el caso Bárcenas le pisan los talones Campeones, de Javier Fesser, con once nominaciones, y una ópera prima, Carmen y Lola, de Arantxa Echevarría, que ha logrado igualar en opciones (8 candidaturas) a Todos lo saben, dirigida por el oscarizado Asghar Farhadi y protagonizada, entre otros, por Javier Bardem, Penélope Cruz y Ricardo Darín.