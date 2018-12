Pantomima Full: "La gente que se toma en serio da pereza"

Situaciones absurdas, pero muy reales. Eso es lo que comparten Alberto Casado y Rober Bodegas en Pantomima Full, el espectáculo de sketches con el que este fin de semana estarán en Cartagena y Murcia. El viernes, en el Nuevo Teatro Circo de la ciudad portuaria, y el sábado, en el Teatro Circo de la capital, el dúo cómico sacará a escena estereotipos tan populares como el coach, el surfista o el blogger que todos conocemos. ¿El formato? El mismo que el de sus vídeos –que se han hecho muy populares en la red–, pero explayándose. Como ellos mismos dicen, «hablar de runners» merece «más cera».



Anteriormente ya estuvieron en otros programas de televisión de referencia humorística, pero es ahora cuando están teniendo más éxito, ¿subirse al carro de las redes sociales ha sido el tirón definitivo?

Alberto Casado: Las redes sociales han sido la base fundamental para que esto funcione. Ha sido una manera muy fácil de llegar a la gente, haciendo lo que te gusta y sin complicarte mucho la vida con el contenido. No hemos tenido que hacer grandes inversiones, solo necesitamos cámara e ideas.

Rober Bodegas: También te da la oportunidad de conseguir visibilidad por ti mismo. Si no, tienes que esperar a que un directivo de la tele confíe en ti y te deje hacer lo que quieres.

En sus vídeos se ríen de los arquetipos que todos conocemos, ¿cuál molesta más hoy?

A. C.: A nosotros los que más nos molestan son los de corte pretencioso.

R. B.: Sí, los que se flipan pero luego no se reirían de sí mismos.

A.C.: Es que la gente que se toma muy en serio nos da pereza. Hay gente como la del surf que es un poco flipada con lo suyo, pero sin más, no hace daño a nadie. Otra cosa son los coachs: esa gente sí que nos da pereza en la vida real. Tengo amigos surfistas y runners, pero no tengo ningún amigo coach. Estaría harto de él.

¿Cómo surgió entonces ese vídeo, el de los coachs ?

A.C.: El proceso es sencillo. Cada semana nos pilla el toro para grabar y cuando llega el miércoles nos preguntamos: «¿Qué grabamos? ¿Dónde grabamos?». Tenemos una lista y en aquella ocasión dijimos: «Tenemos el coach pendiente».

R. B.: Teníamos la posibilidad de grabar en la oficina de un amigo y allá fuimos.

¿La inspiración llega más de su círculo o de lo que se ve hoy en redes sociales?

A. C.: Te basas un poco en todo, pero desde luego los amigos son una gran fuente de inspiración.

R. B.: Las redes sociales, Instagram... Todo eso. Y First Dates, ahí hay gente que se esfuerza para agradar y suelta todos sus tópicos: «Me encanta viajar», «No soporto la mentira», «Yo soy personal trainer»... Ves mucha pantomima. Yo me lo pongo siempre un rato para ver qué aparece por ahí.

¿Y en ustedes? ¿Se ha basado alguno de sus sketches en Alberto Casado o Rober Bodegas?

A. C.: Bastantes. Se me viene a la cabeza el del surf, por ejemplo. Llevamos años yendo a Razo a surfear, y nunca hemos cogido una ola, pero vivimos como si fuéramos surferos. Nos creemos uno más, pero en verdad somos lamentables.

R. B.: El del vino. Con mi familia me he flipado de más alguna vez, cuando no entiendo tanto. Si me vendas los ojos, fallaría todo.

También se han convertido en otro arquetipo de la modernidad: el youtuber .

A. C.: La verdad es que podríamos hacer un vídeo de los youtubers en general. Creo que dan material. Nosotros sí que utilizamos YouTube para subir los vídeos, pero el canal es lo que menos nos ha funcionado.

Los coachs , los runners, los festivaleros... Parece que los tiempos que corren son especialmente prolíficos para el tipo de material que hacen.

A. C.: Es una etapa de mucha tontería. La gente usa las redes sociales para demostrar que su vida es genial. Yo creo que siempre ha sido así, pero ahora está la oportunidad de enseñar cómo eres, y todo el mundo quiere molar mucho.

R.B.: También es que en nuestra generación se ha alargado la juventud. La vida que llevamos no es como la de nuestros padres, la gente de nuestra edad paga su apartamento y el resto de dinero que gana es para surfear, tomar gin-tonics caros, etc. Ese estilo de vida fomenta que surjan historias así de ridículas.

Que se cuelgan en Internet, un arma de doble filo para muchos cómicos.

A. C.: Yo veo a compañeros que ponen un tuit y de repente tienen veinte respuestas de gente insultándoles. No se puede decir nada. Con nosotros no es tan heavy, pero sí que de repente subes una cosa y hay mucho crítico que te dice si lo que haces está bien o está mal. Y dices: «Esta persona, ¿quién es?».

R. B.: Twitter para cualquier error es capital. Nunca nadie pone: «Que le echen una bronquita». Siempre es: «¡Despedidlo, eliminadlo del sistema!». Es curioso, pero nosotros no nos agobiamos.

Será cuestión de caricaturizar al hater en Pantomima Full.

A. C.: Pues puede caer en breve. Cualquier día que estemos pillados. Tiene que salir, será nuestra venganza.