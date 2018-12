Hitten: "Hoy en día las bandas viven del directo, pero nosotros todavía invertimos en grabar discos"

Los murcianos Hitten son una banda de prestigio que empieza a ser muy reconocida en el circuito internacional; esa clase de bandas que pretenden resucitar el espíritu de la Nwobhm (New wave of british heavy metal). Twist of fate es su tercer disco, editado a través del prestigioso sello High Roller Records: supone el debut del italiano Alexx Panza a la voz, sustituyendo a Aitor Navarro. Heavy metal tradicional, que evoluciona desde el speed metal de sus comienzos hacia unos sonidos más cercanos al hard rock.

Tras realizar multitud de giras por toda Europa y llevar su potente directo a Japón, Hitten regresan a casa para presentar su nuevo álbum en Garaje Beat Club rodeados de amigos, con cuatro bandas invitadas que completan una espectacular jornada de puro heavy metal: los madrileños Ciclón, los suecos Ambush, los italianos Stonewall y los murcianos S.N.A.K.E. «Twist of Fate Release Party». Johnny Lorca, guitarrista de Hitten, nos pone al tanto.

P Este año ha salido Twist of fate, vuestro tercer álbum de estudio. ¿Qué tal está siendo la recepción?

R Así es, en septiembre: un disco diferente en cuanto a producción, formación y sonido. La gente lo está recibiendo muy bien, la verdad; los singles que hemos sacado están gustando mucho.

P ¿Dónde, cómo y con quién lo habéis grabado?

R Lo grabamos en Murcia, en Aenima Studios, junto a José Marsilla, un gran amigo y profesional que hizo un gran trabajo. Después se mezcló en Barcelona, con Javier Felez en los estudios Moontower, y finalmente se masterizó en los estudios alemanes Temple of Disharmony, por Patrick W. Engel.

P ¿Qué os ha influido a la hora de componer los nuevos temas?

R Después de sacar State of shock, nuestro anterior álbum, tuvimos un periodo de composición largo: hicimos muchísimos temas, cambiando de sonido y utilizando ritmos en los que nunca habíamos indagado antes; las letras también tenían una temática algo diferente. Twist of fate refleja, como su propio nombre indica, el 'Giro del destino'. El disco empezamos a componerlo con todo el tema del cambio de vocalista, y decidimos ponerle ese nombre por el momento en el que nos encontrábamos, que se puede extrapolar a la vida misma con sus subidas y bajadas, con sus cambios.

P ¿Con qué sello(s) editáis este disco?

R Nuestra discografíca es High Roller Records (Alemania) para todo el territorio Europeo, y Spiritual Beast (Japón) para el territorio asiático. Aparte, esta vez hemos editado en formato K7 con Rapidfire Records (USA).

P Tenéis mercado en Japón. ¿Cómo habéis sido acogidos? ¿Qué tal es el público nipón?

R Así es. Ya en 2016, Spiritual Beast editó State of shock, agotamos copias y recibimos un 82/100 en la única revista de metal de todo Japón, la mítica Burrn! Ese mismo año nos llevaron a tocar en un festival, con dos fechas consecutivas haciendo sold out. El público nipón es envidiable: euforia y pasión concentrada.

P ¿Qué contiene este nuevo disco aparte de mucha energía encerrada en sus surcos?

R Lo caracterizan diez cortes muy diferentes entre ellos, pero al mismo tiempo crean una conexión que hace una primera escucha muy amena. Esta vez, para cerrar el disco nos metimos con un tema más largo de lo que estamos acostumbrados: Héroes, y la letra habla de los héroes de este siglo, que son la gente que se levanta todos los días a abrir una tienda, el músico que lucha por sobrevivir con lo poco que le da su profesión... En fin, crítica social que nunca antes habíamos hecho. Está dedicado a nuestro amigo Javi Cobretti, nuestro héroe personal, un auténtico luchador. La versión europea del álbum son estos diez temas, y en la japonesa podemos encontrar dos bonus tracks completamente exclusivos para esta edición.

P Decías que la composición de los temas había sido algo distinta y que la llegada de un nuevo cantante ha cambiado la forma de atacar las nuevas canciones.

R La composición de este disco mayormente la hemos llevado a cabo entre los dos guitarras, Dani Meseguer y un servidor. Después de tener la idea de los temas, los planteábamos a la banda, y entre todos perfilamos detalles, estructuras y un largo etcétera que es lo que conlleva hacer un disco. Líricamente, José Horacio y Juan Carlos Becerra han aportado también mucho. Digamos que, al final, cada uno aporta una cosa. Siempre la entrada de un nuevo miembro cambia la forma de trabajar los temas, y mucho más en el caso de un cantante.

P ¿Cómo os habéis adaptado a los cambios? Porque también hay nuevo batería en este disco.

R La banda estaba muy consolidada. Nuestro batería, Juanca, aunque éste ha sido su primer álbum de estudio –entró justo al terminar de grabar State of shock–, lleva con nosotros tres años. Lo que ha supuesto un gran cambio ha sido el de nuestro cantante, Alexx Panza, pero se ha acoplado muy bien a la banda tanto en lo personal como en lo profesional: es un gran cantante, un gran compositor y un gran showman.

P ¿Cuáles son las credenciales del nuevo vocalista italiano? ¿Ha tocado en bandas en su país?

R A Alexx lo conocíamos de haber estado tocando por Europa otras veces; vino a vernos en la gira de State of shock. Sobre todo Dani era el que tenía más amistad con él.

P ¿Cómo surgió la posibilidad de ponerlo de cantante? ¿Ha participado en la composición del nuevo disco?

R Fue muy curioso. Alexx tocaba en una banda tributo a Glenn Hughes (ex Deep Purple) de Turín. Justo estábamos terminando de grabar el álbum, salimos del estudio y vimos un vídeo donde cantaba Mistreated, y fue de película: nos miramos asombrados y dijimos: «Tiene que ser él». Y lo fue. No pudo formar parte de la composición porque entró justo cuando estábamos terminando el álbum, para meter las voces. Pero bueno, el disco tenía unas líneas vocales previas a su entrada, y él les dio el giro que necesitaban, y la verdad es que a nosotros nos ha dado también el empuje que necesitábamos. Ha cambiado totalmente el color de los temas, en comparación con cómo sonaban previamente, así que, aunque no pudiera formar parte de la composición pura, sí que ha tenido que ver mucho en el resultado final del disco.

P ¿Ha habido colaboraciones?

R En este disco no. Ya hicimos una colaboración con Todd Michael Hall, cantante de la mítica banda americana Riot V, y para este álbum no queríamos nada de eso. Sí que es cierto que, por ejemplo en Héroes, nuestro querido amigo Javi Cobretti intervino en el proceso de composición.

P ¿El título es también una declaración de intenciones?

R Por supuesto. Con este título queremos dejar claro que Hitten estamos más fuertes que nunca. Lo anterior estuvo muy bien y es parte de nuestra historia, pero ahora comienza una nueva etapa, mucho más madura y con ganas de comernos el mundo.

P ¿Consideráis Twist of fate vuestro mejor disco? ¿Qué diferencias hay con los otros discos? ¿Cómo lo describís?

R Está claro que cuando se saca un disco nuevo es la novedad, pero todo ser humano evoluciona, y nosotros como banda hemos evolucionado en cuanto a sonido, letras y composición. Ya no somos unos chavales de 18 años, y eso se va notando. Se puede decir que es nuestro disco más maduro y más completo. Es verdad que hemos dado un giro de 180 grados, pero ya te digo, se trata de evolucionar, de indagar nuevos caminos, de no ponerse límites. No me gustaría que llegara ese momento en el que todos los discos salen iguales, en el que se pierde esa ambición por crear algo diferente. Solo puedo decir que éste disco es más Hitten que nunca.

P ¿En Hitten se tiene muy en cuenta el aspecto visual del grupo?

R En cualquier banda se tiene muy en cuenta el aspecto visual. Llevamos una estética muy ochentera, y por lo tanto solemos cuidar la imagen bastante; pienso que es parte del trabajo: sonido e imagen. Ya que cada uno haga el porcentaje que vea conveniente.

P ¿Qué os resulta tan atractivo de la Nueva ola del heavy metal británico (Nwobhm, por sus siglas en inglés), de mirar a la tradición, al sonido ochentero?

R La Nwobhm fue un movimiento que cambió la historia de la música rock en general. Somos muy fans de aquella época, no te voy a engañar, pero tenemos muy claro que estamos en el siglo XXI, que vamos a entrar en el 2019 y que esos años no van a volver. Y en cuanto a lo del sonido ochentero, entiendo que es por las distorsiones de guitarra tan clásicas, las melodías dobladas, los solos, las voces agudas, pero sin embargo, las baterías del disco no son nada clásicas. Simplemente queremos sonar con personalidad.

P ¿Cuáles son vuestros principales referentes?

R Cada uno de nosotros tenemos unos referentes totalmente distintos, y, conforme pasan los años, más distintos son, pero coincidimos mucho con Def Leppard, Whitesnake, Iron Maiden... Hay infinidad de grupos que nos han guiado totalmente y seguimos escuchando a día de hoy.

P Para la presentación de Twist of fate habéis organizado un pequeño festival internacional.

R Queríamos hacer la presentación del disco por todo lo alto, y no dudamos en traer bandas internacionales y hacer una especie de festival en nuestra segunda casa, que es el Garaje Beat Club. Queremos que nuestra gente pueda ver en directo lo que se está moviendo por Europa, ya que de normal no vienen este tipo de bandas por nuestra tierra.

P ¿Cómo veis el panorama musical actual? ¿Qué os hace distinguiros a Hitten?

R El panorama musical lleva muchos años ya en los que ha cambiado totalmente. Ya no se venden discos, esta todo muy informatizado. Hoy en día las bandas viven del directo; a ver, siempre ha sido así, pero la venta del discos ha bajado hasta tal punto que es muy difícil vivir de ello, y en ese aspecto nosotros nos hemos mantenido muy clásicos, ya que todavía invertimos en grabar discos de larga duración, sacar vinilos, CD's, e incluso seguimos sacando singles de 7 pulgadas, como se hacía antiguamente antes de lanzar el álbum; aunque con Twist of fate no ha podido ser, volveremos a ese formato en un futuro no muy lejano.

P Para vosotros, salir de gira por Europa ya es algo habitual. ¿Hay que triunfar fuera para que te hagan caso aquí?

R Es verdad que nosotros en Murcia hemos estado siempre un poco apartados. Una vez que sales de tu tierra, parece que se te hace un poco más de caso, pero siempre ha sido así, no es algo nuevo. A día de hoy podemos decir que tenemos grandes amigos que nos quieren y nos ayudan en todo lo posible, que nos sentimos muy acogidos en nuestra ciudad, y que tenemos muchas ganas de disfrutar de una buena noche de rock and roll junto a todos vosotros.