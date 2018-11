Una década de orgullo

Los cosplayers y diversas actividades culturales japonesas dibujan un paisaje muy friki en la décima edición de este evento.

Diez años. Es lo que lleva siendo el recinto de La Fica de Murcia el centro del mundo anime. Una década acogiendo a miles y miles de fans del manga, de elegantes y trabajados cosplays de sus personajes favoritos. Videojuegos, series, cómics... todo tiene cabida en este evento, el corazón del mundo friki. El X Aniversario del Salón del Manga y la Cultura Japonesa de Murcia vuelve a reunir este fin de semana a miles de 'otakus' ataviados con sus mejores trajes, algunos trabajados durante meses, puede que años.

La segunda jornada de este sábado no defraudó. Las famosas colas del Salón del Manga comenzaron a formarse desde bien temprano, rodeando el Auditorio Víctor Villegas. 'Murcia se remanga' ha repetido este año la buena aceptación que tuvo la ampliación de espacios la pasada edición, añadiendo el edificio principal del Auditorio y Centro de Congresos de Murcia a la ya existente ubicación del Salón. Una localización privilegiada para acoger los concursos, como el de dance, con cientos de participantes, quizás algunos habían practicado en el taller de baile de Bon Odori, que ofreció una clase llena de ritmo.

Otro lleno absoluto del día lo ofreció el torneo de League of Leyends ( Lol), el famoso videojuego, cuya seminifinal y final tendrá lugar hoy. Precisamente League of Legends fueron los ganadores del concurso de cosplay grupal, con un segundo puesto para Final Fantasy XV. Uno de los miembros del jurado era León Chiro, reconocido cosplayer internacional y cara italiana de videojuegos como Final Fantasy X y Assassin's Creed, quien ofreció ayer una charla para compartir con los asistentes sus experiencias. Junto a él, estuvieron firmando también Mike Valo, Anna Aeriën y Luna The Cat.

Y a estos invitados de honor se suma Matsutake Tokuyuki, director de animación japonés que ha trabajado para Naruto, serie manga a la que va dedicada esta décima edición. Tokuyuki ha participado, además, en conocidos videojuegos, diseñado personajes y es director de los opening Tales of, una de las sagas de juegos de rol japoneses más emblemática.

Entre las actividades de esta décima edición del Salón del Manga de Murcia destaca que, por primera vez, los participantes que vayan al Salón con sus disfraces podrán escanear su imagen y recibirán un diseño en tres dimensiones que puede imprimirse en forma de escultura, gracias a la colaboración de una empresa murciana que ha patentado un nuevo sistema de renderización 3D. Realmente original, y por tan solo tres euros.

Asimismo, esta edición cuenta con La exposición de tu vida, en la que se puede contemplar prácticamente todas las videoconsolas (incluidas ediciones especiales, rarezas y piezas no comercializadas en Europa) que hace un repaso a todas las generaciones de videoconsolas.

Grandes novedades, más actividades, talleres, charlas, stands, conciertos, exposiciones, concursos, videojuegos, cosplayers e invitados de lujo... cultura y anime para todos los gustos. No cabe duda de por qué el de Murcia se ha convertido en el tercer Salón del Manga de España, tras Barcelona y Madrid.