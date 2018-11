El Cartagena Jazz Festival homenajea a Stéphane Grappelli

Dicen de él que es el mejor violinista de jazz de todos los tiempos, lo que al menos asegura que hablamos de uno de los más grandes; sobre todo, en este caso, si nos trasladamos a los años treinta del siglo pasado. Se trata del francés Stéphane Grappelli, fallecido en 1997 pero recordado todavía hoy, casi dos décadas después. Tanto que esta noche, en El Soldadito de Plomo, el Cartagena Jazz Festival le rendirá homenaje dentro del ciclo 'Off' y de la mano del Swing Trío, especializado en gipsy jazz y jazz manouche.

«Este homenaje nace desde la más profunda admiración que siente este trío de músicos por este maestro y trata de transmitir la alegría y energía desbordante de uno de los artistas más creativos y relevantes de la historia del jazz», explican los organizadores. La formación revisita los temas que Grappelli interpretó al lado del Hot Club de France de Django Reinhardt, clásicos reconocibles como I get a kick out of you y As time goes by, que recuerdan a su última etapa, y algunas piezas que Grappelli compuso para filmes como Les Valseuses, de Bertrand Blier; e incluso variaciones en 'modo swing' del Concierto de Bach para dos violines y orquesta.