El escritor Antonio Marcelo Beltrán, ganador del Premio Letras Murcianas

l. o.

El escritor y periodista Antonio Marcelo Beltrán ha sido el ganador del certamen de novela Premio Letras Murcianas, cuyo fallo se dio a conocer el pasado viernes en Murcia, en un acto organizado por la Editorial Pluma Verde, convocante del concurso.

Peligro, no hay suelo fue elegida ganadora por un jurado cuyo portavoz destacó «la gran calidad de las obras presentadas este año al certamen, que da fe del excelente nivel de los escritores existentes en la Región de Murcia en este momento».

«La estructura de esta obra es muy sencilla –afirmó Marcelo Beltrán–: un grupo de periodistas, fotógrafos y reporteros gráficos se ven obligados a participar en la típica comida navideña con el alcalde de su pueblo, y en un momento dado uno plantea a los demás si alguna vez han grabado un fenómeno paranormal. A partir de entonces –continúa el autor–, cada uno cuenta su propia experiencia: un accidente de tráfico con una víctima inesperada, un coloquio cuyos participantes estaban todos muertos, un locutor de fútbol algo especial o una madre que quiso proteger a su hijo después de haber sido asesinada. Peligro, no hay suelo es una obra de terror que permite, a la vez, apreciar un poco los entresijos del periodismo de calle».

La obra está ambientada en la imaginaria ciudad de San Ginés, aunque entre sus escenarios hay lugares tan conocidos como Lorca, Águilas, Mazarrón, Puerto Lumbreras o Madrid. En ella podrá reconocerse a varios reporteros que ejercen el periodismo en Murcia en nuestros días, ya que, en palabras de Beltrán, «también he querido rendir un homenaje a todos los compañeros que día a día afrontan situaciones muy complejas, a veces en condiciones laborales que no son las deseadas, para desempeñar una función social fundamental que no siempre es bien valorada».

En la actualidad Antonio Marcelo Beltrán colabora con varios medios de comunicación de Murcia y Alicante. Entre 2007 y 2012 fue el corresponsal de la televisión autonómica 7 Región de Murcia en Lorca y el área del Guadalentín. Ha ejercido como periodista para otros medios como Canal 9, Agencia EFE, TVE, Cadena SER o el diario Información.

En 2018 publicó la obra de no ficción Guía rápida de la Transición y colaboró en la antología de relatos solidarios Cada silencio nace una palabra muerta. En 2017 sacó a la luz la novela El Flash y en 2016 el libro de relatos Crudos Sucios Sangrientos junto a las periodistas murcianas Cristina Selva y Ángela Ruiz.