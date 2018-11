Música para mostrar la 'Esencia' de la Región y del vino

Bodegas Juan Gil estrenó ayer la obra ganadora de la segunda edición de su Premio Internacional de Composición de Bandas Sonoras, The True Treasure, obra creada por la georgiana Ana Kasrashvili, de 33 años. En una gala que tuvo lugar en el Auditorio Regional Víctor Villegas, presentada por el actor murciano Carlos Santos, y en el que la Film Symphony Orchestra estrenó la pieza ganadora de esta segunda edición del ya considerado concurso más importante a nivel mundial de su categoría.

El certamen consistía en una primera parte en la que el grupo empresarial financió el rodaje de un cortometraje, Esencia, para después buscar su banda sonora a través de un concurso dotado con un premio de 50.000 euros en metálico y abierto a músicos de todo el mundo de entre 18 y 35 años. Anoche se proyectó Esencia a la vez que se interpretaba la obra en directo.

Antes, por la mañana, el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, destacó cómo las bodegas jumillanas ofrecen «un producto de éxito» que está presente en todo el mundo y ensalzó la labor de Bodegas Juan Gil «que devuelve todo lo que les ha dado la Región de Murcia a través de este tipo de acciones».

Por parte de la empresa, Juan Gil recordó «los momentos que pasaban mi madre y mi padre viendo películas clásicas», lo que motivó a la familia Gil a enfocar su premio hacia el sector de la música cinematográfica, con el fin de crear un certamen «que perdure y nos sobreviva en el tiempo». Más allá de la dotación económica, «nosotros lo que queremos es que vaya teniendo arraigo y que consiga el reconocimiento» del mundo de la música. Pero ello, reconoció, «no depende de nosotros, sino de que la gente del sector considere que puede merecer la pena».

De Ana Kasrashvili destacó su «perseverancia». Y es que, «se presentó en la edición anterior y quedó finalista y, confiando en que podía ganar, se presentó también este año». Gil recordó que la empresa pensó en un primer momento en crear una beca pero «vimos que era peligroso porque no éramos conocidos y temíamos que pudiéramos darle la beca para estudios a alguien que luego no consiguiera ser admitido en las escuelas más prestigiosas». Así, la idea varió hasta un premio «sustancioso» que permitiría a jóvenes músicos «que están empezando» y que serviría para lanzar su carrera profesional, «algo muy difícil en nuestros días, no solo en la música, sino en casi cuaquier sector».

El certamen ha contado con un jurado «de la máxima calidad», presidido por el compositor escocés Patrick Doyle y compuesto por los también compositores Roque Baños y Lucio Godoy, y el director de la Film Symphony Orchestra, Constantino Martínez-Orts. Casi un centenar de obras fueron admitidas al certamen, de compositores de 15 países como Alemania, Argentina, Austria, China, España, Estados Unidos, Francia, Georgia, Holanda ,Irlanda, Israel, Italia, México, Reino Unido y Rusia.

El presidente del jurado destacó que este tipo de certámenes permiten a los ganadores centrarse en la música «con seguridad económica» y destacó que, con el sustancioso premio en metálico, podrá «centrarse en la música» y en su bebé, que nació hace pocos meses, «sin tener que preocuparse por el dinero». De la obra ganadora destacó su gran entendimiento de los colores y timbres de la orquesta, y cómo «capta la narrativa de la historia».

El corto al que pone música la obra de Ana Kasrashvili está interpretado por un elenco de primer nivel compuesto por actores como Jon Arias, Rafael Sandoval, Manuela Garriga, Armando del Río e Imanol Arias. Este último estuvo presente en la presentación de ayer, donde aseguró que la Región de Murcia «no tiene una visita», sino que «tiene una historia cultural importante y, sobre todo, tiene un presente». Así, hizo hincapié en «la voluntad de una familia y la unificación de unos hermanos en torno a un proyecto», como valor de la empresa jumillana. «He oído decir Bodegas Juan Gil en todo el mundo y cada vez que suena, estamos hablando de la dimensión de Murcia».

Finalmente, el protagonista del corto, Jon Arias, destacó de Bodegas Juan Gil que «no se queda en una mera campaña publicitaria o en conseguir seguidores», sino que «apuesta por el talento y la profesionalidad» y deseó que «más empresas apuesten por la cultura así, de verdad».