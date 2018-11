Ana Kasrashvili : "Siempre me ha gustado imaginarme cómo sonarían mis composiciones en las películas"

A sus 32 años, la georgiana Kasrashvili es una de las grandes promesas en el mundo de la composición para el cine. En su segunda participación en el Concurso de Bandas Sonoras Juan Gil, ha sido la galardonada entre los doce finalistas. Un merecido reconocimiento, ya que lleva toda la vida, desde que a los 6 años se iniciase como pianista, dedicada a la música.

De un pequeño país del Cáucaso llega la ganadora de la segunda edición del Concurso Internacional de Bandas Sonoras Juan Gil. La georgiana Ana Kasrashvili ha conseguido, al segundo intento, ser la galardonada gracias a su obra The True Treasure, que pondrá música al cortometraje Esencia. Comenzó a dedicarse a la música con solo 6 años, y, sin la ayuda de profesores, tuvo que desarrollar su talento poco a poco hasta que, a los 32, recibe el premio a tanto esfuerzo. En España orientó definitivamente su carrera hacia la composición de bandas sonoras, gracias a un máster que estudió en Valencia, y de nuevo en España recibe el reconocimiento de un jurado internacional presidido por Patrick Doyle, que ha valorado la sutileza y la elegancia de su pieza. The True Treasure se estrenará con la proyección simultánea del corto, rodado expresamente para el certamen, esta tarde en el Auditorio Víctor Villegas, en el concierto de la Film Symphony Orchestra, en el se hará entrega del premio a Kasrashvili.



Cuéntenos algo de su carrera como compositora. ¿Cómo empezó en el mundo de la música?

Empecé como pianista, primero, pero luego decidí que quería estudiar composición, y preferí dedicarme a la composición de bandas sonoras. Esa es la razón por la que fui al Berklee College of Music, en Valencia, y realicé el Máster de Música para Cine, Televisión y Videojuegos. En esa experiencia aprendí mucho, cambió mi vida, y decidí que quería escribir canciones para películas.

¿Qué significa para usted recibir este premio, uno de los más prestigiosos a nivel internacional?

Nunca había imaginado que recibiría un premio como este. Fui una de las finalistas en 2016, pero no gané. Decidí intentarlo una vez más. Realmente di lo mejor de mí. Mi experiencia de hace dos años, en la edición anterior, me ayudó mucho, porque dediqué mucho tiempo a pensar sobre cada canción. Se trata de un cortometraje de solo 15 minutos. Este premio significa mucho para mi, porque el apoyo a los jóvenes compositores es importantísimo. No tengo palabras para agredecer a todo el mundo de la familia Juan Gil el apoyo a los jóvenes e imaginativos compositores. Tengo muchas ganas de que llegue la gala.

Ha sido la galardonada entre los doce finalistas, además por un jurado presidido por Patrick Doyle. ¿Qué piensa que tiene de especial su obra?

No sé por qué han elegido mi obra, solo sé que lo hice lo mejor que pude. Estoy segura de que el resto de obras también son sensacionales. Lo que puedo decir es que dediqué mucho tiempo a analizar cada parte de la composición. Intenté encontrar diferentes aproximaciones, porque al ser una competición, no tenía la oportunidad de hablar con el director y saber qué era exactamente lo que quería. Tenía que pensar yo sobre eso. Estuve alrededor de un mes trabajando sobre esta película.

¿Qué le inspiró en el cortometraje para desarrollar su composición?

La película es muy interesante porque cuenta muchas cosas. Tuve la oportunidad de mostrarme a mí misma como compositora y aportar diferentes instrumentos, diferentes estilos. Fue verdaderamente interesante trabajar sobre esta película.

Empezó muy jóven como compositora. Si no me equivoco, cuando tenía solo 6 años ya había hecho su primera composición.

Sí, compuse mi primera pieza cuando tenía 6 años. Me inspiraba en los cuadros que pintaba. Así es como empecé, y nunca me he rendido desde entonces. Nunca tuve una profesora particular, porque vivía en un pueblo muy pequeño, en mi país, en Georgia. Así que di lo mejor de mí para desarrollarme a mí misma, para desarrollar mi estilo y mi carrera como compositora.

¿Por qué eligió la composición para el cine? ¿Qué le llama la atención de las bandas sonoras?

Siempre imaginaba cómo sonarían las canciones que componía en el cine. Siempre quería escucharlas en las películas. No he grabado demasiadas piezas para el cine todavía, pero ahora quiero centrarme en ello y escribir para más películas.

Es un premio para jóvenes compositores. Tiene solo 32 años. ¿Qué proyectos tiene para el futuro?

Bueno, en dos semanas ya cumplo 33. Pero, como te digo, porque haya ganado este concurso, no quiere decir que ahora intente ganar todos los premios. Creo que es el momento de centrarse en un trabajo real, algo en concreto, y escribir para más películas.

Viene a Murcia por primera vez para recibir este premio, pero ya sabe lo que es vivir en España...

Sí, es la primera vez que visito Murcia, pero ya había estado en Valencia viviendo un año. Lo disfruté mucho. Fueron muchos cambios en mi vida.