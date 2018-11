Ketama vuelve tras 14 años y actuará en Murcia

Catorce años después, vuelve Ketama con un lema sencillo y directo: 'Porque queremos'. Eso ha sido lo más repetido incesantemente en la rueda de prensa que Antonio, Josemi y Juan Carmona han protagonizado este martes para confirmar su regreso con nuevo disco y una ambiciosa gira de reunión con la que recorrerán España en 2019.

"Después de catorce años creíamos que era el momento de volver y, principalmente, han sido dos factores los que nos han empujado: por una parte la enfermedad de Antonio, que nos hizo ver la unión familiar y musical que tenemos, y también tenemos que dar las gracias a los fans, que a través de Shows On Demand han elegido todas las ciudades por las que querían que pasáramos", ha explicado el guitarrista Josemi Carmona.

Y aún ha añadido a este repecto Juan Carmona: "Volvemos con la misma ilusión de nuestros comienzos, cuando ensayábamos en el corral donde creamos Ketama. En este tiempo hemos aprendido muchas cosas, somos como los vinos. Es importante que la juventud vea la música que se hacía entonces".

Esta reunión, que cuenta con una nueva imagen obra de Mikel Urmeneta, fundador de Kukuxumusu, comienza con la remasterización de uno de sus grandes álbumes, De akí a Ketama, en el que se incluyen nuevos temas y varias colaboraciones de excepción. "De ese disco vendimos un millón de copias y nos reconocían por la calle", ha recordado Antonio.

"Ahora vamos a ser muy fieles a la música que hacíamos pero un poquito más refrescada. Somos las mismas personas con las mismas inquietudes. Vamos a ir acompañados de una de las mejor bandas que existen, llevaremos coros muy flamencos y especiales y, en definitiva, será lo que hemos hecho siempre: una fusión latina con flamenco y pop, que siempre ha sido nuestro sello personal", ha planteado Antonio.



FECHAS DE LA GIRA

La gira de reunión, 'No estamos locos 2019', con entradas ya a la venta en www.showsondemand.es, comenzará el 23 de febrero en el Palacio Municipal de Congresos de Granada y visitará después Sevilla (2 de marzo, Cartuja Center), Barcelona (15 de marzo, Auditorio del Fórum), San Sebastián (16 de marzo, Kursaal), Málaga (22 de marzo, MAC) y Murcia (23 de marzo, Auditorio Parque Fofó).

Ya en abril, turno para Zaragoza (día 5, Auditorio), Valencia (6 de abril, Palau de la Música), Madrid (11 y 12 de abril, Teatro Circo Price), Valladolid (13 de abril, Auditorio Miguel Delibes), Palma de Mallorca (27 de abril, Palma), Bilbao (30 de abril, Palacio Euskalduna) y Córdoba (4 de mayo).

"No estamos cerrados al futuro pero por ahora vamos con esta gira", ha anticipado Josemi Carmona, quien ha admitido que la reciente enfermedad de Antonio, ya superada, les hizo darse cuenta de que hay que vivir el presente. "A mí esto me está dando la vida, les he echado mucho de menos estos catorce años", ha confesado el vocalista, emocionado pero entre risas.