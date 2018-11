No todo iba a ser indie...

Completan el cartel Ilegales, Gatillazo, Narco y los argentinos 2Minutos.

La semana pasada, el festival alicantino Marearock –una cita ineludible para los amantes del punk-rock desde hace ya más de una década– anunciaba su expansión; la primera en su historia. La vecina Murcia era la ciudad elegida para tomar el pulso de los seguidores del género fuera de sus fronteras, y apenas 24 horas después de poner a la venta las entradas, la página de Facebook del festival se hacía eco de la buena acogida que estaba teniendo la noticia en la capital del Segura; al menos, atendiendo al ritmo de la venta de entradas. «Ahora es cuando anunciamos a Taburete y a la mierda», escribían socarrones en el post de esta red social.

Sin embargo, las confirmaciones llegaron ayer y la banda de Willy Bárcenas no estaba entre los nombres que adornaban el cartel de esta primera edición del Marearock Murcia, que se celebrará el próximo sábado 13 de abril en el Recinto Ferial de La Fica. Quienes no faltarán, en cambio, serán los vitorianos Soziedad Alkoholika, una de las bandas líderes del panorama en nuestro país. Con su último disco ( Sistema antisocial, 2017) publicado hace algo más de un año y medio, los vascos no han dejado de girar y reventar escenarios de festivales como el Viña Rock con sus grandes clásicos a la cabeza del set list. Además, «ahora mismo están en lo más alto en cuanto al directo, con un show impecable de sonido y luces», advierten desde el festival.

S.A. encabezarán el cartel junto a los australianos –aunque de sangre irlandesa– The Rumjacks, que se encuentran inmersos en una larga gira por Europa presentando su nuevo disco, Saints preserve us! Liderados por el carismático Frankie McLaughlin, y con una más que notable influencia de bandas como Dropkick Murphys, Pogues o The Real McKenzies, prometen un directo salvaje y cargado de ramalazos de aire celta. Pero los de Nueva Gales del Sur no serán el único grupo venido de más allá del viejo continente: 2Minutos, «el auténtico punk-rock argentino», directo, rápido y contundente, será una de las actuaciones más especiales, ya que el grupo nunca había tocado antes en un festival en la península; y eso que acumulan más de treinta años sobre los escenarios...

Sin embargo, los argentinos no serán los más veteranos del cartel, ya que entre las confirmaciones se encuentran Ilegales, que celebran 35 años en la música con un nuevo disco, Rebelión, pero en el que Jorge Martínez no cambia un ápice la esencia del grupo; es más, asegura que es su disco más «ilegal» de los últimos años.

Completa convocatoria una leyenda del punk en nuestro país, Evaristo Páramos –el que fuera cantante de La Polla Records llega de la mano de su actual banda, Gatillazo, y posiblemente con nuevo disco debajo del brazo–, así como los andaluces Narco, que hace unos días presentaban su Espichufrenia en Garaje Beat Club y volverán a Murcia para disfrute de su legión de seguidores. Kaos Urbano, Arpaviejas y Anne Bonny cierran el cartel para una cita cuyas entradas están a la venta en www.compralaentrada.com y todos sus puntos físicos a 25 euros.