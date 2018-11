Hevia llega a la presidencia de la SGAE decidido a evitar un "brexit" de socios

El gaitero José Ángel Hevia fue elegido ayer por la junta directiva salida de las últimas elecciones en la SGAE como su presidente con dos propósitos fundamentales: cumplir con el requerimiento del Ministerio de Cultura sobre su funcionamiento y evitar un «brexit» de socios.

Tras su elección, por 20 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones de los 34 miembros presentes, el asturiano (1967) explicó en rueda de prensa que llega a la SGAE, que dirigirá hasta 2022, para trabajar «desde el consenso», lo que hará, anunció, «desde esta misma tarde», refiriéndose a ayer.

El músico compareció acompañado por los nuevos vicepresidentes –Antonio Onetti (Colegio Audiovisual), Fermín Cabal (Gran Derecho), Teo Cardalda (Pequeño Derecho) y Clinton J. Williams, en representación de Alabama Music Business (Editores Musicales)– y subrayó que van a «intentar cumplir en el menor tiempo posible» el último requerimiento del Ministerio. Y es que Cultura les ha dado de plazo hasta el 27 de diciembre para que la SGAE ajuste sus reglas de funcionamiento a la legislación europea, especialmente en lo que se refiere a sus estatutos; que sus normas de reparto se aprueben en asamblea general y habilitar el voto electrónico en sus elecciones.

En cuanto al voto electrónico, cuya no habilitación en las pasadas elecciones provocó la retirada de una veintena de candidatos, Hevia aseguró que es algo a lo que debe aspirar «no solo en la SGAE, sino en la sociedad civil de cualquier país», y se comprometió a trabajar «desde ya» por su implantación. «Lo primero es reunirse con ese tipo de socios, es a ellos a los que tenemos que intentar que no se vayan. Sería como un 'brexit', que sería malo para todos (...) Invitaría a los compañeros que retiraron sus candidaturas a participar de la democracia de la casa y a estar presentes, no a irse», agregó.

Respecto a la 'rueda' de las televisiones, Hevia explicó que «nadie» de los nuevos órganos de dirección se «identifica» con este «término»: «No hay ni un solo miembro de la junta directiva imputado en esos hechos legales». Cabe recordar que ésta fue denunciada en 2013 ante la Fiscalía Anticorrupción por el expresidente Antón Reixa y tres años más tarde fue objeto de una operación policial contra el fraude en el cobro de derechos de autor de piezas musicales que se emitían en cadenas de televisión en horario nocturno y que podía ascender a 100 millones de euros.