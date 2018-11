El alemán Roosevelt se suma a un Warm Up que se abona a Second

Apenas unas semanas después de anunciar los tres primeros nombres del cartel, el Warm Up - Estrella de Levante anunció ayer cinco nuevas confirmaciones, una de ellas de carácter internacional: el cantante y productor alemán Roosevelt, que compartirá escenario con Second, Carolina Durante, Delaporte y Pedrina los días 3 y 4 de mayo en La Fica, donde también estarán los ya confirmados Two Door Cinema Club, Teenage Fanclub y Vetusta Morla.

Después de sorprender con su disco debut, repleto de sonidos que viajan entre lo placentero y lo evocador, Roosevelt presentará en Murcia Young romance, su segunda referencia, que llega para despertar nuevas emociones con un synth-pop inmediato y desinhibido. No obstante, el gran atractivo de esta nueva tanta de confirmaciones es, sin duda, Second, que si la semana pasada anunciaban que estarían presentando el festival en enero en la Sala REM –cita para la que ya no quedan entradas–, ayer se sumaron también al cartel de esta tercera edición para llevar al directo por todo lo alto las canciones de su nuevo trabajo, Anillos y raíces, álbum que verá la luz este viernes.

Tampoco hay que pasar por alto el regreso a Murcia de los madrileños Carolina Durante. «Su nuevo trabajo es uno de los más esperados de 2019 y su actitud punk promete poner patas arriba el recinto de La Fica», avisan desde la organización. Además, el dúo ítalo-español de música electrónica Delaporte publicará en febrero su primer elepé, Como anoche, y Murcia lo recibirá en directo; al igual que a la colombiana Pedrina.